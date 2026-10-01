Ronald Johnson informa sobre la entrega de fugitivos a México

CIUDAD DE MÉXICO. Estados Unidos entregó a autoridades mexicanas a más de 20 personas buscadas por la justicia en México, informó este jueves el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El funcionario señaló que las entregas forman parte de los esfuerzos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con Johnson, las personas entregadas eran buscadas en México por delitos graves. Con este nuevo grupo, el número de fugitivos devueltos al país desde el inicio de la actual administración de Donald Trump supera los 350, según informó el embajador.

Johnson destacó que la colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos busca permitir que las personas requeridas por la justicia sean localizadas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

"Sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia", afirmó el embajador al referirse a la cooperación bilateral.

Hasta el momento, el funcionario estadounidense no detalló la identidad de las personas entregadas, los lugares donde fueron detenidas ni el mecanismo jurídico utilizado para su traslado a México.

La entrega de fugitivos es parte de la cooperación en seguridad entre ambos países.

La nueva entrega se suma a una serie de acciones de cooperación en seguridad entre ambos gobiernos, particularmente contra organizaciones criminales y personas buscadas por las autoridades.