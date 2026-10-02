Vladimir Putin asegura que Rusia responderá con todas sus armas

Putin afirma que Rusia utilizará "todas las armas" de su arsenal si alguno de sus territorios es atacado.

Putin no especificó si Moscú usaría armas nucleares, pero dijo que posee armamento que "nadie más tiene" y que determinaría cuál usar en caso de un ataque.

Vladimir Putin reiteró el jueves la postura que Moscú mantiene desde hace tiempo de que Rusia no planea atacar a los países europeos, pero que responderá a la agresión con "todas las armas" de su arsenal. En declaraciones durante un foro de política exterior, Putin acusó a Occidente y a Europa de intensificar las tensiones al hablar de prepararse para una guerra con Moscú en los próximos años, realizar maniobras militares en el mar Báltico y apoderarse de buques rusos.

Acciones de la autoridad

Sus declaraciones se produjeron tras la advertencia de Moscú a la OTAN de que no dudaría en utilizar armas nucleares para defender Kaliningrado si algún miembro de la alianza militar intentara aislar el enclave báltico del resto de Rusia.

Varias embajadas rusas en Europa emitieron esta semana comunicados en los que afirmaban que Moscú tiene "información de que la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y naval de Kaliningrado y la región de Kaliningrado".

Acusaron a los líderes europeos de "jugar un juego peligroso" al afirmar que Rusia podría atacar a otro país o intensificar una campaña de ataques desestabilizadores con drones y sabotajes. Moscú calificó las acusaciones de absurdas.

Detalles confirmados

"Que no quepa duda: Rusia estaría dispuesta a utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país", declaró la embajada rusa en Irlanda en un comunicado el martes.