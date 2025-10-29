Huracán Melissa se degrada a categoría 3 en su ruta hacia Cuba

Huracán Melissa se degrada a categoría 3 rumbo a Cuba

Huracán Melissa se degradó a categoría 3 y se acerca a Cuba. A media tarde del martes 28 de octubre, el huracán Melissa pasó la isla de Jamaica, llegando como categoría 5.

El primer ministro del país caribeño, Andrew Holness, declaró la región como “zona catastrófica”.

Tras ver su paso por Jamaica, el huracán Melissa se degradó a categoría 3, dejando a la mayor parte del país con inundaciones y sin electricidad.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Melissa ahora se abre paso rumbo al sureste de Cuba.

Sin embargo, el organismo mantuvo la alerta por peligro de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslaves en Haití y República Dominicana. De acuerdo con los pronósticos, se espera que el huracán Melissa toque tierra en Cuba durante la madrugada del miércoles 29 de octubre.

Hasta el momento, son seis provincias de La Habana las que permanecen en alerta:

Granma

Santiago de Cuba

Guantánamo

Holguín

Las Tunas

Camagüey

De acuerdo con la trayectoria prevista, se espera que el jueves 30 de octubre el huracán Melissa llegue a las Bahamas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional aseguró que el ciclón no representa un peligro para México debido a la distancia y trayectoria que presenta.