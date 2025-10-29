Huracán Melissa provoca declaración de Zona de Desastre en Jamaica

Tras evaluar la magnitud de los daños causados por el impacto directo del Huracán Melissa, las autoridades de Jamaica declararon oficialmente a la nación como Zona de Desastre. La medida se tomó en respuesta a la destrucción generalizada de infraestructura, viviendas y el colapso de servicios básicos provocado por el ciclón de Categoría 5.

La declaración de Zona de Desastre permite al gobierno jamaicano acceder de manera expedita a fondos de emergencia, simplificar los procesos para la compra y distribución de ayuda humanitaria urgente, y, crucialmente, solicitar de forma inmediata asistencia y recursos a la comunidad internacional.

Panorama Tras el Azote

El paso del Huracán Melissa ha dejado un panorama desolador:

Infraestructura Colapsada: Daños severos en carreteras, puentes y la red eléctrica, lo que dificulta las labores de rescate y la llegada de suministros a las comunidades más afectadas.

Pérdida de Viviendas: Miles de familias han quedado damnificadas o sin hogar debido a los vientos extremos y las inundaciones.

Crisis Humanitaria: Necesidad urgente de agua potable, alimentos, medicamentos y materiales para refugio temporal.

El primer ministro de Jamaica hizo un llamado a la solidaridad global, enfatizando que la recuperación de la isla requerirá un esfuerzo coordinado a gran escala. La declaración formal de Zona de Desastre es el primer paso para iniciar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la isla.