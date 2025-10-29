Contactanos
Huracán Melissa provoca declaración de Zona de Desastre en Jamaica

El primer ministro de Jamaica solicita ayuda internacional para la recuperación de la isla

Por Staff / La Voz - 29 octubre, 2025 - 11:57 a.m.
Tras evaluar la magnitud de los daños causados por el impacto directo del Huracán Melissa, las autoridades de Jamaica declararon oficialmente a la nación como Zona de Desastre. La medida se tomó en respuesta a la destrucción generalizada de infraestructura, viviendas y el colapso de servicios básicos provocado por el ciclón de Categoría 5.

La declaración de Zona de Desastre permite al gobierno jamaicano acceder de manera expedita a fondos de emergencia, simplificar los procesos para la compra y distribución de ayuda humanitaria urgente, y, crucialmente, solicitar de forma inmediata asistencia y recursos a la comunidad internacional.

Panorama Tras el Azote

El paso del Huracán Melissa ha dejado un panorama desolador:

Infraestructura Colapsada: Daños severos en carreteras, puentes y la red eléctrica, lo que dificulta las labores de rescate y la llegada de suministros a las comunidades más afectadas.

Pérdida de Viviendas: Miles de familias han quedado damnificadas o sin hogar debido a los vientos extremos y las inundaciones.

Crisis Humanitaria: Necesidad urgente de agua potable, alimentos, medicamentos y materiales para refugio temporal.

El primer ministro de Jamaica hizo un llamado a la solidaridad global, enfatizando que la recuperación de la isla requerirá un esfuerzo coordinado a gran escala. La declaración formal de Zona de Desastre es el primer paso para iniciar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la isla.

