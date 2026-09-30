Gobierno de México cancela concesiones mineras: 272 mil hectáreas recuperadas

Gobierno cancela concesiones mineras y recupera 272 mil hectáreas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal canceló concesiones mineras que comprenden alrededor de 272 mil hectáreas, terrenos que serán recuperados para incorporarlos a áreas naturales protegidas (ANP) y destinarlos a trabajos de restauración ambiental.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que la cancelación de estas concesiones permitirá reincorporar los terrenos al esquema de conservación y restauración ecológica.

Acciones de la autoridad

La funcionaria señaló que actualmente México cuenta con 272 áreas naturales protegidas, que en conjunto abarcan aproximadamente 99.3 millones de hectáreas. Además, indicó que las autoridades trabajan en la restauración de 76 sitios, con una superficie cercana a las 60 mil hectáreas, mediante la utilización de alrededor de 17.5 millones de plantas.

Bárcena también destacó la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, proyecto acordado entre México, Guatemala y Belice, que contempla la protección de 5.7 millones de hectáreas.

La titular de Semarnat recordó que México mantiene como objetivo cumplir con el compromiso internacional de conservar al menos 30 % de su territorio terrestre y marino para 2030.

Detalles confirmados

En otro tema, Alicia Bárcena informó que el Gobierno federal implementará un mecanismo de certificación para impedir la exportación de aguacate producido en huertas instaladas sobre terrenos deforestados. La medida tendrá especial atención en entidades como Michoacán y Jalisco, principales zonas productoras del país.

De acuerdo con la funcionaria, las reformas a la legislación forestal permitirán establecer un certificado que determine si los cultivos cumplen con los requisitos ambientales para ser exportados. El objetivo, explicó, es evitar que productos agrícolas vinculados con la deforestación lleguen a mercados nacionales e internacionales.