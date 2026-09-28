Christa Pike: quién es y por qué enfrenta una ejecución histórica en Tennessee

Christa Pike se encuentra en el corredor de la muerte de Tennessee y tiene programada su ejecución mediante inyección letal para el 30 de septiembre. Si la sentencia se lleva a cabo, se convertirá en la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años.

Pike, actualmente de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conoció en 1995 en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas.

De acuerdo con el caso presentado en el texto, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron a Slemmer hasta causarle la muerte. Pike había acusado a la joven de insultarla y de intentar quitarle a su pareja.

El crimen generó una fuerte repercusión en Knoxville, Tennessee. Cuando encontraron el cuerpo de Slemmer, tenía grabado un pentagrama en el pecho. Dos residentes del campamento declararon posteriormente que Pike había presumido del asesinato y que incluso les había mostrado un fragmento del cráneo de la víctima.

Un año después del homicidio, Pike fue sentenciada a muerte. Shipp, quien tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Una ejecución rodeada de recursos y controversia

Después de años de procesos judiciales, la fecha para ejecutar a Pike quedó establecida. Sin embargo, su equipo legal continúa buscando alternativas para evitar que se aplique la pena capital.

Sus abogados presentaron una petición de clemencia de 226 páginas en la que exponen aspectos de su historia personal y condiciones de salud mental que, según la defensa, no fueron considerados adecuadamente durante el juicio.

Pike tiene antecedentes documentados de abuso sexual infantil, abandono y negligencia. Una evaluación realizada en 1995 por la psicóloga forense Diana McCoy señaló que sufrió abusos físicos y sexuales por parte de hombres relacionados con su madre y que fue víctima de violaciones durante su infancia y adolescencia.

Posteriormente también se descubrió que había sido abusada sexualmente de manera repetida por el novio de su abuela. Según el informe citado, su madre no creyó sus acusaciones cuando Pike contó lo ocurrido.

Los abogados sostienen que estos antecedentes debieron formar parte de la valoración del caso. No obstante, una revisión judicial posterior rechazó el argumento de que la representación legal que recibió Pike hubiera sido ineficaz.

Diagnóstico de trastorno bipolar

Mientras se encontraba en prisión, Pike recibió en 2021 un diagnóstico de trastorno bipolar y comenzó a recibir medicación.

En 2023 fue evaluada por la psicóloga forense Bethany Brand, quien describió su historia como un caso excepcional debido a la cantidad de personas que abusaron de ella pese a que tenían la responsabilidad de protegerla.

Brand sostuvo que Pike padeció abusos físicos, sexuales y emocionales desde una edad muy temprana y que presentó episodios maníacos sin tratamiento, además de trastorno de estrés postraumático.

La defensa considera que esas condiciones influyeron en la manera en que Pike percibió la situación que terminó con el asesinato de Slemmer y en su capacidad para controlar sus emociones.

Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones determinó previamente que el jurado ya había recibido información sobre la difícil infancia de Pike durante el juicio. También concluyó que las nuevas pruebas relacionadas con su salud mental y posible daño cerebral no habrían modificado el veredicto.

La Corte Suprema de Tennessee rechazó posteriormente la solicitud para modificar su condena.

La postura de la familia de Colleen Slemmer

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, respalda la ejecución de Pike. Ha señalado que considera que debe responder por el crimen y ha expresado el deseo de que la sentencia se cumpla.

Martínez también ha hablado del impacto que la muerte de su hija ha tenido en su vida y ha dicho que piensa diariamente en Colleen y en las circunstancias de su asesinato.

Una organización denominada Coalición por la Justicia ha recaudado fondos para ayudar a Martínez a trasladarse a Tennessee y presenciar la ejecución.

Mientras tanto, expertos en derechos humanos de la ONU han solicitado que la ejecución sea detenida.

La última posibilidad está en manos del gobernador

El proceso de apelación de Pike prácticamente se ha agotado. Esta semana, la Corte Suprema de Tennessee rechazó una solicitud para suspender la ejecución.

Ahora, una de las posibilidades que permanece abierta es que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, conceda el indulto. De acuerdo con la información proporcionada, Lee nunca ha concedido anteriormente un indulto en un caso de pena de muerte.

Pike también ha solicitado que el personal encargado de atenderla durante el día de su ejecución sea exclusivamente femenino. Argumenta que ser inmovilizada por hombres agravaría el trauma que ha experimentado. El estado ha señalado que tiene previsto que guardias mujeres la trasladen a la prisión donde se llevaría a cabo la ejecución, aunque no ha ofrecido una garantía al respecto.

Una historia marcada por el trauma y el debate sobre la pena de muerte

Ashlee Sellars, amiga de Pike, mantiene contacto con ella desde prisión. Recientemente recibió un mensaje en el que Pike le comunicó que no quería que sus seres queridos estuvieran presentes durante su ejecución.

Sellars afirma que le resulta difícil conciliar la imagen de la mujer que conoce con la gravedad del crimen cometido hace 31 años.

La historia de Pike ha reavivado el debate sobre la pena de muerte, la salud mental y el impacto de los abusos sufridos durante la infancia. Sus defensores consideran que esos antecedentes deben ser tomados en cuenta antes de ejecutar la sentencia, mientras que la madre de Slemmer sostiene que Pike debe responder por la muerte de su hija.

Si la ejecución se realiza el 30 de septiembre, Christa Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. Según los datos incluidos en el caso, desde la década de 1970 han sido ejecutadas 18 mujeres en Estados Unidos, frente a 1,663 hombres.