Lluvias intensas provocan inundaciones en Bangkok y activan medidas de emergencia

Bangkok enfrenta una serie de inundaciones luego de varios días de lluvias intensas que comenzaron el jueves 24 de septiembre y continuaron durante los días siguientes.

Las precipitaciones provocaron que numerosas calles de la capital tailandesa quedaran cubiertas de agua, afectando también viviendas y establecimientos comerciales. La zona este de la ciudad se encuentra entre las áreas que han registrado mayores afectaciones.

En un periodo de apenas 48 horas, Bangkok acumuló aproximadamente 300 milímetros de lluvia, una cantidad que puso a prueba los sistemas de drenaje y los canales de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Ante el avance de las inundaciones, las autoridades iniciaron evacuaciones en las zonas consideradas de mayor riesgo y declararon una situación de desastre en los 50 distritos de Bangkok.

La medida permite acelerar la coordinación de las labores de asistencia, habilitar refugios temporales y brindar atención a las personas que necesiten abandonar sus hogares debido a las condiciones.

Las inundaciones han afectado distintos puntos de la capital, mientras las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen.

Alerta meteorológica en Tailandia

El Departamento Meteorológico de Tailandia mantiene una alerta por lluvias fuertes en Bangkok y otras regiones del país hasta el 27 de septiembre.

Además de las precipitaciones, persiste el riesgo de inundaciones repentinas, desbordamientos y acumulaciones de agua en zonas bajas.

Por ello, las autoridades han solicitado a la población mantenerse atenta, debido a que las condiciones de las calles pueden modificarse rápidamente y algunas zonas todavía podrían registrar nuevas lluvias durante el fin de semana.