Imágenes de Google Maps muestran devastación en Gaza: Joe Biden advierte

Muestran nuevas imágenes en Google Maps de una Gaza arrasada por Israel

Tras tal nivel de destrucción sin precedentes, la ONU estima que Gaza ha retrocedido 77 años en términos de desarrollo.

JERUSALÉN - La aplicación Google Maps publicó imágenes tomadas a principios de 2026 de la Franja de Gaza, territorio al que Israel no permite la entrada de periodistas desde hace tres años, revelando ciudades enteras y barrios completamente destruidos. La ciudad sureña gazatí de Rafah albergaba a unos 300,000 palestinos antes de la ofensiva. El entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió al gobierno de Israel que no entrara allí con sus tanques y lo describió como "una línea roja" para Estados Unidos, principal apoyo israelí.

Pero Israel tomó militarmente dicha urbe en mayo de 2024, y hoy ya no existe. Tal como se puede observar en las imágenes de satélite, sus emblemáticos barrios como Tel al Sultan o el Saudí han sido reducidos a escombros: calle a calle, casa a casa. Una situación equivalente han sufrido los pueblos gazatíes de Juzaa o de Abasan al Kabira, donde vivían más de 35,000 personas, localizados en la sureña Jan Yunis.

"Al observar estas imágenes, da la impresión de que alguien tomó cada una de estas casas, las puso en un mortero y las machacó y trituró", dice en X sobre las instantáneas que muestra Google Maps de estos dos pueblos el gazatí y poeta Mosab abu Toha, premio Pulitzer por sus ensayos publicados en el New Yorker.

Impacto en la comunidad

A vista de pájaro, no queda nada en gran parte de la Franja de Gaza: ni edificios, ni carreteras asfaltadas, mezquitas, restaurantes o universidades. En la norteña ciudad de Gaza, las imágenes muestran un campamento improvisado de tiendas de campaña dentro del Estadio de Palestina, donde solían jugar equipos locales de fútbol.