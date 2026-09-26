Trump rechaza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una nueva propuesta presentada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones entre ambos países.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien explicó que Teherán había planteado un acuerdo a cambio de que Washington atendiera varias de sus demandas.

Aunque el funcionario no detalló todas las condiciones, señaló que estas correspondían a lo establecido en un memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán en junio, el cual no llegó a consolidarse después de que se reanudaran los combates.

Aquel entendimiento contemplaba medidas relacionadas con el alivio de sanciones, la liberación de activos congelados y el cese de operaciones militares, incluidas las realizadas en el Líbano.

Rechazo de Trump a la propuesta

Al ser cuestionado sobre la iniciativa iraní, Trump confirmó su rechazo.

El mandatario estadounidense sostuvo que Irán busca alcanzar un acuerdo para conseguir la reapertura inmediata del estrecho debido a las dificultades que enfrenta. Añadió que, aunque está dispuesto a negociar, las condiciones planteadas no son aceptables para Estados Unidos.

Por su parte, Araghchi aseguró que el plan podría comenzar a implementarse una vez que Washington aceptara la propuesta. Según el canciller iraní, si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho podría volver a abrirse y recuperar el tránsito marítimo normal en un periodo de siete días.

El funcionario también sostuvo que la seguridad y la navegación no pueden restablecerse automáticamente después de acciones militares, amenazas, un bloqueo marítimo y medidas coercitivas.

Estados Unidos mantiene su postura

Mientras Irán plantea la reapertura de la vía marítima, un funcionario de la Casa Blanca señaló que Washington mantiene conversaciones mediante mediadores y las describió como positivas y constructivas.

El funcionario agregó que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida al controlar el estrecho de Ormuz, por lo que no considera necesario apresurar las negociaciones.

En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que cualquier eventual acuerdo con Irán requeriría un proceso de negociación prolongado y un trabajo considerable.

Posible reanudación de bombardeos

En medio de las tensiones, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, que Trump habría comunicado a su equipo que existe la posibilidad de reanudar una campaña de bombardeos después de las próximas elecciones de mitad de mandato.

De acuerdo con el reporte citado, los funcionarios también señalaron que la postura del presidente estadounidense podría modificarse durante las próximas semanas.