Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta orden de arresto

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, tiene una orden de arresto por presunto fraude de más de 18 millones de pesos.

La polémica sigue alrededor de Miss Universo luego de que se informó que autoridades en Tailandia habrían presentado orden de arresto contra Anne Jakrajutatip.

¿Qué ocurrió?

La copropietaria de Miss Universo habría cometido fraude por más de 18 millones de pesos y su ausencia en la corte para declarar llevó a su orden de arresto.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo que llamó la atención por ser una mujer trans adquiriendo el certamen, tendría orden de arresto por fraude.