Investigadores marinos documentan la Stygiomedusa gigantea en Argentina

Un equipo de investigadores marinos ha protagonizado un hito científico al documentar la presencia de la Stygiomedusa gigantea, una de las criaturas más esquivas y enigmáticas del planeta, frente a las costas de Argentina. El ejemplar fue localizado a unos 250 metros de profundidad (820 pies), en una región del océano donde la luz solar comienza a desaparecer.

Conocida popularmente como medusa fantasma gigante, esta especie destaca por sus dimensiones asombrosas y su apariencia de otro mundo:

Tamaño: Su cuerpo puede alcanzar el tamaño de un autobús escolar.

Morfología: A diferencia de las medusas convencionales, carece de tentáculos delgados. En su lugar, posee cuatro brazos bucales masivos que parecen largas cintas ondulantes, utilizados para capturar alimento en el vacío abisal.

Rareza: Aunque fue identificada formalmente en 1899, los encuentros con este organismo son extremadamente inusuales. En más de un siglo, apenas se han registrado poco más de un centenar de avistamientos a nivel global.

El hallazgo fue posible gracias al uso de vehículos de operación remota (ROV), tecnología que permite a los científicos explorar ecosistemas que, de otro modo, serían inaccesibles para el ser humano debido a la presión extrema y la oscuridad.

Este avistamiento en el Mar Argentino no solo es un espectáculo visual, sino que aporta datos cruciales para comprender la biodiversidad de las aguas profundas del Atlántico Sur. Los expertos señalan que este tipo de registros confirman cuánto terreno queda por explorar en el fondo marino, un territorio que sigue guardando secretos sobre la evolución de la vida en condiciones extremas.