Ejército ruso busca alternativas tras restricción de Starlink

El ejército ruso se apresura a encontrar una alternativa a Starlink tras el bloqueo del acceso. SpaceX de Elon Musk frena el uso ilícito de la red de internet satelital, que según Ucrania ya está afectando sus operaciones.

El ejército ruso está luchando por encontrar alternativas al internet satelital Starlink después de que se restringiera el acceso a la red, lo que interrumpió un sistema de comunicaciones clave que sus fuerzas habían estado utilizando ilícitamente en el campo de batalla.

Ucrania dijo la semana pasada que las terminales Starlink utilizadas por las tropas rusas habían sido desactivadas después de las conversaciones entre su ministro de Defensa y Elon Musk, cuya compañía SpaceX opera la red satelital. Los funcionarios ucranianos dijeron que la medida ya había comenzado a afectar las operaciones rusas, incluido el uso de drones.

Moscú había llegado a depender de miles de terminales Starlink de contrabando introducidas en Rusia, a menudo a través de Asia Central, para mantener conectadas a sus unidades en el frente. El sistema permitía a las fuerzas rusas coordinar movimientos y ataques con drones en zonas donde las radios militares eran poco fiables o se interferían fácilmente.

Rusia no tiene una alternativa local que se acerque en términos de velocidad, cobertura o facilidad de uso. Ucrania afirma que las unidades rusas han comenzado a equipar drones con terminales Starlink, mejorando su precisión y haciéndolos más difíciles de interrumpir electrónicamente.

Musk afirmó la semana pasada que los esfuerzos para bloquear el uso ruso de Starlink habían surtido efecto. "Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado", escribió en X.

La decisión fue una victoria temprana para el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, dada la renuencia anterior de Musk a involucrarse demasiado en el conflicto y sus comentarios a menudo vistos como favorables a Moscú.

Los funcionarios ucranianos dijeron que habían introducido un sistema de "lista blanca", que permite que solo terminales Starlink verificadas se conecten a la red, bloqueando en efecto los dispositivos que se cree que están en manos rusas.

Aún no está claro hasta qué punto afectará el cambio a las fuerzas rusas en el campo de batalla. Sin embargo, el cierre ha provocado ira y frustración entre los blogueros militares rusos pro-guerra que están estrechamente vinculados a las unidades de primera línea.

Otro importante canal de Telegram probélico, Dva Mayora, afirmó que la pérdida de Starlink ya se había sentido. "La desactivación de las terminales Starlink utilizadas por las fuerzas rusas ha tenido un impacto negativo en las comunicaciones de nuestras unidades", publicó, añadiendo que las tropas se apresuraban a instalar sistemas de respaldo que eran "menos convenientes".

Los analistas afirman que existen alternativas, pero son muy inferiores a Starlink. Para enlaces de corto alcance, las unidades pueden recurrir a líneas de fibra óptica, puentes de radio basados en wifi o módems de radio digitales, todos ellos más lentos de implementar y más difíciles de usar en operaciones móviles.

Rusia también cuenta con sus propias comunicaciones por satélite, incluyendo sistemas gestionados por Gazprom Space Systems, que se han utilizado de forma limitada durante la guerra. Sin embargo, la compañía opera solo un pequeño número de satélites geoestacionarios, lo que implica una cobertura irregular y una menor capacidad de datos.

Las fuerzas rusas parecen estar buscando soluciones alternativas para seguir utilizando Starlink, recurriendo a intermediarios dentro de Ucrania y a civiles dispuestos a registrar terminales con sus propios nombres.

"Para el enemigo, Starlink es tan importante que están tratando de construir una red completa de personas dispuestas a registrar terminales para ellos", dijo el Ministerio de Defensa de Ucrania en Telegram, junto con capturas de pantalla que, según dijo, mostraban a rusos anunciando que los ciudadanos ucranianos activarían los dispositivos.

El asunto ha alimentado la indignación en Moscú, ya que, cuatro años después del inicio de la guerra, el ejército ruso sigue dependiendo en gran medida de la tecnología occidental. "Es importante comprender que confiar en cualquier tecnología occidental en la situación actual es un exceso de confianza peligrosa", declaró Aleksey Zhuravlyov, diputado de la Duma Estatal. "Incluso teniendo en cuenta las intensas negociaciones que mantenemos actualmente con Estados Unidos, eso no les impide ser nuestro adversario".