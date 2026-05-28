Donald Trump acelera la transparencia sobre fenómenos extraterrestres

WASHINGTON D.C. – En un giro sin precedentes hacia la transparencia gubernamental, el presidente Donald Trump ha reafirmado su compromiso de abrir los archivos secretos del Pentágono relacionados con la vida extraterrestre y los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Bajo la premisa de que "el pueblo estadounidense tiene derecho a saber", la administración ha pasado de las palabras a los hechos durante este 2026.

A principios de este año, Trump firmó una directiva ejecutiva que dio vida al Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE). Este sistema tiene como objetivo centralizar y digitalizar décadas de informes de inteligencia que anteriormente estaban dispersos y clasificados bajo altos niveles de seguridad.

Acceso Público: Los archivos están siendo alojados en un portal oficial bajo la supervisión del Departamento de Guerra.

Periodicidad: El mandatario prometió que la liberación de documentos no será un evento único, sino un goteo constante de información para evitar "atascos burocráticos".

Durante las últimas semanas de mayo, se han liberado dos grandes bloques de información que han captado la atención global:

Lote de Documentos (8 de mayo): Se desclasificaron 160 archivos que incluyen transcripciones de pilotos militares y reportes técnicos de la NASA sobre encuentros cercanos.

Archivos Multimedia (22 de mayo): Una masiva carga de más de 5 GB de video y fotografía de alta resolución que muestra orbes metálicos y objetos con capacidades de vuelo no convencionales detectados cerca de instalaciones estratégicas de EE. UU.

Aunque la base de seguidores de Trump ha celebrado la medida como una victoria contra el "Estado Profundo" (Deep State), la comunidad científica y política mantiene opiniones divididas:

Transparencia vs. Seguridad: Algunos sectores del Congreso temen que la liberación de datos técnicos pueda exponer capacidades de radar o sensores militares críticos a potencias extranjeras.

Análisis Crítico: Investigadores de fenómenos anómalos señalan que, si bien hay material nuevo, gran parte de lo liberado hasta ahora carece de los datos de telemetría necesarios para confirmar un origen no humano.

Declaraciones clave

"Estamos sacando todo a la luz. No más secretos, no más juegos. Si hay algo ahí fuera, lo sabremos; y si no lo hay, también lo sabremos. Pero la ocultación se terminó". — Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.