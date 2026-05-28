Departamento de Justicia indaga a E. Jean Carroll por falso testimonio en caso Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación relacionada con E. Jean Carroll, la escritora que demandó al presidente Donald Trump por abuso sexual y difamación, según reportes difundidos por medios estadounidenses como AP, CNN, CBS, NBC y The New York Times.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades buscan determinar si Carroll incurrió en presunto falso testimonio durante el proceso civil que sostuvo contra el ahora mandatario estadounidense.

Financiamiento de la demanda

La investigación se centra en el financiamiento de la demanda. El caso estaría relacionado con declaraciones realizadas por Carroll en 2022 durante interrogatorios previos al juicio, donde afirmó que nadie estaba cubriendo sus gastos legales.

Posteriormente, salió a la luz que una organización respaldada por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y crítico de Trump, contribuyó al financiamiento del litigio. Los abogados del presidente argumentaron en su momento que esa información no fue revelada de manera completa y sostuvieron que el caso tenía motivaciones políticas. Por su parte, la defensa de Carroll afirmó que la escritora no participaba directamente en los acuerdos financieros ni en la obtención de recursos para costear la demanda.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha anunciado cargos formales en su contra.

Origen de la disputa legal

La confrontación judicial comenzó después de que E. Jean Carroll publicara en 2019 un libro de memorias en el que acusó a Donald Trump de haberla agredido sexualmente en 1996 dentro de una tienda departamental de Nueva York. Trump negó las acusaciones, aseguró no conocer a Carroll y afirmó que las declaraciones tenían motivaciones políticas y comerciales. Tras esas declaraciones públicas, la escritora presentó inicialmente una demanda por difamación.

El caso tomó un nuevo rumbo en 2022, cuando el estado de Nueva York aprobó la Ley de Sobrevivientes Adultos, una legislación temporal que permitió reabrir demandas civiles relacionadas con agresiones sexuales ocurridas años atrás. Gracias a esa ley, Carroll interpuso una nueva demanda directamente relacionada con la acusación de abuso sexual.

Sentencias contra Trump

En mayo de 2023, un jurado civil determinó que Donald Trump era responsable de abuso sexual y difamación, ordenándole pagar una indemnización de 5 millones de dólares. Posteriormente, en enero de 2024, un segundo jurado otorgó a Carroll otros 83.3 millones de dólares por daños relacionados con declaraciones públicas posteriores realizadas por Trump. El mandatario ha negado reiteradamente las acusaciones y continúa apelando las resoluciones judiciales. Mientras tanto, los pagos permanecen suspendidos temporalmente mediante garantías financieras en espera de nuevas revisiones judiciales.

El caso sigue abierto

La nueva investigación del Departamento de Justicia agrega otro capítulo a una disputa legal y política que ha tenido amplia repercusión en Estados Unidos. Por ahora, las autoridades buscan esclarecer si existieron inconsistencias en el testimonio de Carroll durante el litigio civil. No obstante, hasta el momento no se han presentado acusaciones penales formales derivadas de la investigación.