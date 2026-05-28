Trump evalúa acuerdo: reabrir el estrecho de Ormuz tras negociaciones con Irán

Estados Unidos e Irán lograron avanzar en un borrador de acuerdo que podría destrabar una de las rutas marítimas más importantes del mundo: el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el pacto todavía depende de la aprobación final del presidente Donald Trump.

Según reportes difundidos por Axios, ambas delegaciones negociaron durante los últimos días un Memorando de Entendimiento (MOU) con duración inicial de 60 días, enfocado en extender el actual alto al fuego y reducir las tensiones en Medio Oriente.

Objetivo: reactivar el paso por Ormuz

Uno de los puntos centrales del acuerdo contempla la reapertura "sin restricciones" del estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula una gran parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Como parte del borrador, Irán se comprometería a garantizar el libre tránsito de embarcaciones comerciales y retirar minas navales colocadas en la zona durante las últimas semanas.

A cambio, Estados Unidos comenzaría a retirar gradualmente medidas de bloqueo marítimo implementadas sobre puertos iraníes desde abril, permitiendo una recuperación parcial del comercio naval en la región.

El tema nuclear sigue siendo el punto más delicado

El acuerdo también incluye un compromiso preliminar de Irán para no desarrollar armas nucleares. No obstante, los asuntos más sensibles —como el enriquecimiento de uranio y las reservas nucleares iraníes— quedarían pendientes para futuras negociaciones durante el periodo de tregua.

Washington además aceptaría abrir conversaciones sobre un posible alivio de sanciones económicas, liberación de activos iraníes congelados y mecanismos de ayuda humanitaria.

Trump aún no firma

Aunque negociadores iraníes aseguraron contar con autorización de sus líderes para avanzar en el pacto, Donald Trump todavía no ha dado luz verde definitiva.

Durante una reunión reciente con su gabinete, el mandatario expresó dudas sobre el ritmo de las negociaciones y pidió más tiempo para evaluar el documento antes de firmarlo oficialmente.

La tensión militar continúa

El avance diplomático ocurre mientras la región sigue registrando episodios de tensión militar. En las últimas horas se reportaron ataques con drones cerca de Bandar Abbas y el lanzamiento de un misil balístico contra una base estadounidense en Kuwait, incidente que fue contenido por sistemas de defensa.

A pesar de ello, los mercados internacionales reaccionaron positivamente ante la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo mostraron una baja ante la expectativa de que el crudo iraní vuelva a circular con mayor normalidad y disminuya el riesgo de una crisis energética global.

Por ahora, el acuerdo permanece en pausa y todas las miradas están puestas en la decisión final de la Casa Blanca.