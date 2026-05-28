Arrestan a David Rush: exagente de la CIA acusado de robar oro

Un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), identificado como David Rush, fue arrestado y acusado de presuntamente robar más de 300 lingotes de oro pertenecientes al gobierno federal, valuados en aproximadamente 40 millones de dólares.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en un tribunal federal de Virginia, el exagente habría recibido durante su cargo importantes sumas de dinero en efectivo y lingotes de oro destinados a gastos oficiales, los cuales presuntamente no fueron devueltos ni justificados.

Hallazgo de oro, efectivo y artículos de lujo

Tras una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las autoridades realizaron un cateo en la residencia de Rush el 18 de mayo. En el lugar se habrían encontrado los lingotes de oro reportados como desaparecidos, además de alrededor de 2 millones de dólares en efectivo y decenas de relojes de lujo.

El exfuncionario fue detenido un día después del operativo. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el destino que habrían tenido los fondos presuntamente sustraídos.

Un historial basado en información falsa

Las investigaciones señalan que David Rush ingresó a la CIA tras presentar credenciales académicas y militares que posteriormente fueron cuestionadas por las autoridades. Según reportes de la agencia Associated Press (AP), habría afirmado falsamente haber servido como piloto de la Armada de Estados Unidos y haber egresado de universidades como la Universidad de Clemson y el Instituto Politécnico Rensselaer.

Con estas credenciales, logró integrarse a la Marina estadounidense en 1997. Años más tarde ocupó distintos cargos dentro de estructuras militares y de inteligencia, incluyendo su incorporación a la reserva naval. Posteriormente, en solicitudes de ingreso a agencias federales, habría reiterado información académica y profesional que no pudo ser verificada.

Acusaciones adicionales

Además del presunto robo de oro, Rush enfrenta señalamientos por el uso indebido de beneficios militares, incluyendo la solicitud de cientos de horas de permiso remunerado tras su salida del servicio activo. Las autoridades continúan el proceso judicial para determinar el alcance de las acusaciones y el destino de los recursos presuntamente sustraídos. El caso permanece abierto y en investigación por parte de las autoridades federales estadounidenses.