Temu sancionada con 200 millones por venta de productos peligrosos en Europa

La Unión Europea sancionó a Temu con una multa de 200 millones de euros —equivalentes a unos 232 millones de dólares— tras concluir que la plataforma china no tomó medidas suficientes para detectar y frenar la venta de productos ilegales y potencialmente peligrosos dentro de su marketplace.

La decisión fue tomada bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la nueva regulación europea que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a proteger de forma más estricta a los consumidores.

Juguetes para bebés y cargadores inseguros encendieron las alertas

La investigación de la Comisión Europea incluyó compras encubiertas realizadas por inspectores, quienes detectaron varios artículos que no cumplían con las normas de seguridad del bloque europeo.

Entre los productos señalados aparecieron juguetes para bebés con sustancias químicas por encima de los límites permitidos, piezas pequeñas con riesgo de asfixia y cargadores electrónicos que fallaron pruebas básicas de seguridad.

Bruselas concluyó que Temu no evaluó correctamente los riesgos de que este tipo de productos llegaran a consumidores europeos.

¿Por qué castigaron a Temu?

Según la Comisión Europea, la plataforma presentó una evaluación de riesgos "insuficiente" y poco precisa sobre los peligros que existían dentro de su propio sistema de ventas.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, aseguró que las plataformas digitales no pueden tratar este tipo de controles como simples trámites administrativos.

"La evaluación de riesgos de Temu no fue exhaustiva y carecía de pruebas sólidas", señaló el organismo europeo.

Temu rechaza la sanción

La empresa calificó la multa como "desproporcionada" y afirmó que desde 2024 ha implementado nuevas herramientas para reforzar la seguridad de los usuarios y mejorar la detección de productos ilegales.

Temu, propiedad de PDD Holdings, se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico más populares gracias a sus precios bajos y productos enviados principalmente desde China.

Actualmente cuenta con cerca de 92 millones de usuarios dentro de la Unión Europea.

La plataforma tiene plazo para corregir fallas

Además de la multa, Bruselas dio a Temu hasta finales de agosto para presentar un plan de acción con medidas concretas para reducir riesgos y reforzar sus controles internos.

Si la empresa no cumple con las exigencias, podría enfrentar nuevas sanciones económicas periódicas.

Una advertencia para todo el comercio electrónico

La sanción marca uno de los casos más relevantes bajo la Ley de Servicios Digitales y envía un mensaje directo a las plataformas de venta online: no basta con conectar vendedores y compradores; también deben asumir responsabilidad sobre la seguridad de los productos que circulan en sus sistemas.

La Unión Europea dejó claro que vigilar artículos peligrosos ya no será una tarea secundaria, especialmente cuando se trata de juguetes, productos para bebés, aparatos eléctricos y artículos de uso cotidiano.