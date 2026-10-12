Interrupciones en Yandex tras ataque ucraniano a centros de datos

# Ucrania ataca tres centros de datos de Yandex y provoca fallas en servicios digitales rusos

La empresa tecnológica rusa Yandex sufrió daños en tres centros de datos tras ataques atribuidos a Ucrania. Las afectaciones provocaron interrupciones en servicios de transporte, pagos electrónicos y entregas a domicilio, además de repercusiones en otros países.

El gigante tecnológico ruso Yandex se convirtió en uno de los nuevos objetivos de los ataques ucranianos contra infraestructura digital vinculada a Rusia. De acuerdo con información publicada por Vanguardia y la agencia EFE el 12 de octubre de 2026, tres de sus centros de datos fueron alcanzados, lo que ocasionó interrupciones en diferentes plataformas.

El ataque más reciente ocurrió el domingo en una instalación ubicada en la región de Vladímir, aproximadamente a 200 kilómetros al este de Moscú. La compañía informó que la infraestructura resultó dañada y que las operaciones del centro quedaron completamente detenidas.

Detalles del ataque a Yandex

Los ataques anteriores afectaron instalaciones en Sásovo, en la región de Riazán, y en Kaluga. Estos incidentes se producen en medio de una escalada de ataques contra centros de datos tanto en territorio ruso como ucraniano.

Fallan taxis, pagos y entregas a domicilio

Las afectaciones alcanzaron distintos servicios digitales de Yandex, entre ellos:

- Yandex Go: plataforma de transporte y taxis

- Yandex Pay: servicio de pagos electrónicos

- Yandex Yedá: aplicación de entrega de alimentos

- Alisa: asistente digital para dispositivos y hogares inteligentes

También se reportaron problemas en páginas de supermercados, tiendas de ropa por internet, plataformas inmobiliarias y sitios relacionados con servicios públicos y transporte.