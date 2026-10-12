Eric Burlison presiona por la desclasificación de documentos sobre ovnis

# EU, China y Rusia competirían por revelar información sobre los ovnis

La desclasificación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados podría convertirse en una nueva disputa política entre las principales potencias mundiales.

Estados Unidos, China y Rusia podrían entrar en una nueva etapa de competencia relacionada con la divulgación de información sobre objetos voladores no identificados (ovnis). El debate se centra en qué gobierno estará dispuesto a revelar primero sus archivos y qué impacto tendría esa decisión en el escenario internacional.

De acuerdo con información publicada por *Vanguardia*, el tema ha cobrado relevancia debido a las exigencias de legisladores estadounidenses que buscan conocer documentos militares y de inteligencia que permanecieron clasificados durante años.

Estados Unidos enfrenta presión para divulgar sus archivos

El representante republicano Eric Burlison, de Misuri, ha insistido en que el gobierno del presidente Donald Trump debe cumplir sus compromisos de transparencia sobre los llamados fenómenos anómalos no identificados (FANI).

El legislador considera que, si otro país divulga información antes que Washington, Estados Unidos podría sufrir un revés político y propagandístico, además de enfrentar cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia pública.

Sin embargo, la liberación de estos documentos representa un desafío para las autoridades, debido a que algunos expedientes podrían contener información relacionada con operaciones militares, sistemas de vigilancia y capacidades de inteligencia.

China utiliza inteligencia artificial para investigar avistamientos

China también forma parte de la discusión debido a sus investigaciones sobre fenómenos aéreos desconocidos y al desarrollo de herramientas tecnológicas para analizar grandes cantidades de información.

Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a identificar patrones en registros de radar, imágenes y observaciones, así como a distinguir posibles aeronaves, drones, globos o fenómenos naturales.

No obstante, investigar objetos que no han podido identificarse inmediatamente no significa que se haya confirmado la presencia de tecnología extraterrestre.

Rusia conserva antecedentes de investigaciones sobre ovnis

Por su parte, Rusia cuenta con antecedentes de investigaciones relacionadas con avistamientos durante la época de la Unión Soviética. Algunos documentos históricos han sido difundidos por investigadores, lo que ha mantenido el interés sobre el tratamiento que las autoridades daban a estos sucesos.

La posibilidad de que Moscú publique nuevos expedientes podría contribuir a esclarecer incidentes del pasado. Sin embargo, hasta el momento, las afirmaciones sobre la posesión de naves extraterrestres por parte de Rusia o China no cuentan con pruebas públicas concluyentes.

Brasil podría aportar información sobre el caso Varginha

Otro episodio que ha llamado la atención es el caso Varginha, ocurrido en Brasil en 1996 y relacionado con versiones sobre el supuesto avistamiento y recuperación de seres desconocidos.

El tema volvió a la discusión pública ante las peticiones para conocer posibles registros gubernamentales estadounidenses relacionados con el incidente. La existencia de archivos, en caso de confirmarse, permitiría revisar los hechos, aunque no demostraría por sí misma las versiones sobre un origen extraterrestre.

La transparencia, el principal desafío

La divulgación internacional de documentos podría permitir comparar informes de distintos países, verificar testimonios y examinar registros militares que hasta ahora no son de acceso público.

Sin embargo, los especialistas deben distinguir entre fenómenos sin explicación definitiva y evidencias que demuestren un origen no humano. Hasta ahora, no existen pruebas públicas concluyentes que confirmen que Estados Unidos, China o Rusia hayan recuperado naves extraterrestres.

La posible competencia por desclasificar estos archivos representa, por tanto, una disputa por la información, la credibilidad institucional y la influencia política. El reto será ofrecer datos verificables que permitan separar los hechos documentados de las especulaciones.