Donald Trump ofrece 5 mil dólares a votantes republicanos en Dallas

Donald Trump lanzó una polémica propuesta durante un mitin celebrado en Dallas, Texas, como parte de la convención del Partido Republicano. El mandatario aseguró que, si los republicanos logran conservar la mayoría en el Congreso durante las próximas elecciones de medio mandato, cada estadunidense adulto recibiría 5 mil dólares.

Trump presentó la idea como el denominado "dividendo Trump" y señaló que el beneficio sería otorgado por el gobierno de Estados Unidos después de que su partido consiguiera mantener el control del Congreso.

La propuesta fue expuesta durante el encuentro conocido como "Trump-a-palooza", en el que el presidente se dirigió a militantes republicanos y vinculó el eventual pago con el resultado electoral.

De acuerdo con lo planteado por Trump, habría además una condición para quienes recibieran el dinero: los 5 mil dólares tendrían que ser gastados dentro de Estados Unidos. El presidente hizo referencia a Canadá al explicar esta restricción, en medio de la guerra comercial entre ambos países.

¿Qué se votará en las elecciones de medio mandato?

Las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, están programadas para el martes 3 de noviembre de 2026.

En estos comicios, los estadunidenses elegirán parte del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.

Para la Cámara de Representantes estarán en disputa sus 435 escaños, mientras que en el Senado se renovará aproximadamente un tercio de sus integrantes, equivalente a entre 33 y 34 de los 100 lugares.

La propuesta económica de Trump queda así vinculada al resultado de estos comicios y a la posibilidad de que el Partido Republicano conserve el control del Congreso.