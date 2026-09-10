Trump promete cinco mil dólares a ciudadanos en Dallas: estímulo económico

DALLAS — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un estímulo económico de cinco mil dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano logra conservar la mayoría en el Congreso durante las próximas elecciones legislativas de término medio, fijadas para el 3 de noviembre.

Durante su intervención en la convención nacional de la agrupación conservadora en Dallas, Texas, el mandatario sostuvo que los elevados ingresos fiscales generados por las políticas arancelarias aplicadas por su administración permitirán financiar el pago de este dividendo directo a la población. Sin embargo, la Casa Blanca no ha precisado los esquemas presupuestarios ni los mecanismos legislativos requeridos para efectuar dichas transferencias.

Contexto electoral ajustado

El anuncio económico ocurre en el marco de una ajustada contienda electoral, donde el partido en el gobierno busca mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente a proyecciones divididas. Históricamente, la formación política que ocupa la presidencia enfrenta pérdidas de escaños parlamentarios durante los comicios de mitad de mandato.

Esta promesa presupuestaria se suma a otras propuestas previas de transferencias financieras directas planteadas por el entorno presidencial. Propuestas anteriores orientadas a repartir dividendos a las familias estadounidenses mediante la captación de aranceles o reducciones de gasto público no llegaron a consolidarse en normativas legales ni esquemas formales de pago.

Detalles de la convención en Dallas

La convención en Texas congregó a integrantes del gabinete federal, legisladores y simpatizantes para consolidar la plataforma política del partido centrada en materia económica y seguridad fronteriza. En el proceso electoral de noviembre, los ciudadanos definirán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 curules del Senado estadounidense.