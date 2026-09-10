Cinco mexicanos detenidos por metanfetamina en Warwickshire

LONDRES — Cinco ciudadanos mexicanos comparecieron ante el Tribunal de la Corona de Warwickshire, en Inglaterra, tras ser señalados por las autoridades británicas de fabricar metanfetamina en un laboratorio clandestino ubicado en el Reino Unido.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido informó que los imputados presuntamente integraban una red criminal dedicada a la elaboración de narcóticos sintéticos. La instalación clandestina operaba en una zona agrícola en las inmediaciones de Furnace End, dentro del condado de Warwickshire.

Las autoridades británicas desmantelan una red criminal dedicada a la producción de metanfetamina.

El operativo de captura ocurrió el pasado 13 de agosto y contó con la intervención conjunta de la Policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y los servicios de emergencia médica de la misma localidad.

Las autoridades identificaron a los procesados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años; Victoria Ramírez, de 47; y Fausto Beltrán, de 33 años. Junto a ellos fueron arrestados Leoncio Moso Borja, de 37 años, y José Núñez Angulo, de 44. De acuerdo con los reportes oficiales, tres de los implicados son originarios de Culiacán, Sinaloa, mientras que dos provienen del estado de Michoacán.

El operativo de captura se realizó el 13 de agosto con la colaboración de varias agencias.

Posterior a la intervención policial, un juez del Tribunal de Magistrados de Coventry ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para los cinco imputados mientras se desahoguen las investigaciones correspondientes por producción ilícita de drogas.

Las agencias internacionales de seguridad han advertido de forma constante sobre la expansión de grupos dedicados al tráfico de metanfetaminas hacia el continente europeo. El desmantelamiento de laboratorios en zonas rurales de Inglaterra evidencia la instalación de infraestructura clandestina en regiones alejadas de los centros urbanos para evitar la detección policial.

Los detenidos enfrentan cargos por producción ilícita de drogas y delincuencia organizada.

El proceso legal continuará en los tribunales británicos, donde se definirá la situación jurídica de los cinco detenidos por delitos vinculados a la delincuencia organizada y la producción de sustancias prohibidas.