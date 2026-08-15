Hospital de Alemania registra 80 casos de mano de aguacate desde 2020

Un hospital universitario del norte de Alemania reportó un aumento en los casos de lesiones en las manos relacionadas con la preparación y manipulación de aguacates, conocidas como "mano de aguacate" o avocado hand. El Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), que cuenta con sedes en Kiel y Lübeck, informó que entre 2020 y mediados de 2026 atendió 80 casos de este tipo en sus servicios de urgencias. Aunque se trata de una muestra limitada, los registros muestran un incremento de las lesiones durante los últimos años.

Aumento de casos de lesiones por aguacate

De acuerdo con los datos difundidos por el hospital, en 2020 se registraron ocho casos relacionados con lesiones provocadas al cortar o manipular aguacates. Para 2022, la cifra aumentó a 18 casos, mientras que durante 2025 se contabilizaron 21 pacientes atendidos por este tipo de heridas.

El registro también muestra una mayor incidencia entre mujeres. Del total de casos analizados, 81.9 % correspondió a mujeres que sufrieron lesiones mientras cortaban un aguacate.

Datos demográficos de las lesiones

Por grupo de edad, las personas de entre 20 y 29 años concentraron la mayor cantidad de casos, con 44 pacientes.