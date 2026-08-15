NASA presenta nueva imagen de la Nebulosa de la Tarántula, una región donde miles de estrellas jóvenes cambian la forma en que los científicos entienden la formación estelar. La Nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus, vuelve a sorprender a la astronomía con una nueva imagen creada a partir de observaciones de varios telescopios espaciales de NASA y sus colaboradores.

¿Qué es la Nebulosa de la Tarántula?

Ubicada a unos 160 mil años luz de la Tierra, dentro de la Gran Nube de Magallanes, esta enorme región de formación estelar alberga miles de estrellas jóvenes y masivas, rodeadas de gas y polvo.

Composición de la nueva imagen

La espectacular composición combina datos de Chandra, que observa rayos X; el Telescopio Espacial James Webb, especializado en luz infrarroja; y Hubble, que aporta observaciones en luz visible. El resultado permite observar diferentes componentes de la Nebulosa de la Tarántula en una sola imagen.