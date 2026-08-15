Trump plantea que el estrecho de Ormuz pase a ser territorio de Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó que, una vez concluya el conflicto con Irán, buscará declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos.

"Y una vez que terminemos de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante. Muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos", señaló el mandatario durante su anuncio.

¿Qué declaró Trump sobre el estrecho de Ormuz?

La declaración ocurre mientras el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán continúa y después de que la participación militar estadounidense en esta importante ruta marítima se mantuviera presente desde el comienzo del conflicto.

Importancia del estrecho de Ormuz en el transporte de petróleo

La relevancia del estrecho de Ormuz radica en su papel dentro del transporte internacional de petróleo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos lo identifica como el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el tránsito de este recurso.

Por esta vía circulan aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo cada día, una cantidad que equivale a entre el 20 y el 30% del consumo mundial.

Consecuencias de la declaración de Trump

De concretarse el anuncio de Trump, Estados Unidos tendría control sobre una zona estratégica para el movimiento global de petróleo. Por ahora, el mandatario planteó esta medida como un objetivo para después de que termine el conflicto con Irán.