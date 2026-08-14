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Indonesia: sismo de 7.7 provoca alerta de tsunami en Ende

Las autoridades indonesias activaron protocolos de evacuación y alerta de tsunami tras el fuerte sismo que afectó la región.

Por Staff / La Voz - 14 agosto, 2026 - 07:10 p.m.
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      Un violento sismo sacudió las costas de Indonesia durante la mañana del sábado, alcanzando una magnitud de 7.7 según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

      El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó a 68 kilómetros al noreste de la ciudad de Ende, provocó estragos considerables en diversas edificaciones y viviendas del país. Ante el riesgo inminente, las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de los habitantes y activaron los protocolos de alerta de tsunami.

       

      Indonesia, un extenso archipiélago compuesto por más de 17,000 islas, se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Debido a esta posición geográfica, el territorio enfrenta frecuentemente episodios de movimientos telúricos de gran intensidad y destructivos.

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