Temblor de magnitud 5.2 estremece el sur de territorio español

Un movimiento telúrico de magnitud 5.2 sorprendió a la región sur de España durante las primeras horas del sábado, según los registros proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno sísmico tuvo una intensidad moderada. Su epicentro se situó a solo un kilómetro en dirección suroeste de Otura, municipio cercano a la ciudad de Granada. Asimismo, el organismo detalló que el temblor se originó a una profundidad superficial de 10 kilómetros, de acuerdo con las mediciones iniciales.

Las autoridades científicas recalcaron que estos datos iniciales tienen carácter preliminar, por lo que las cifras podrían sufrir ajustes conforme los expertos profundicen en el análisis técnico. El USGS indicó que la revisión constante de los registros y la integración de nuevos datos permitirán refinar tanto la magnitud final del sismo como el mapa de severidad, el cual mide el impacto real del movimiento en las áreas afectadas.

Por el momento, la información oficial se concentra exclusivamente en los parámetros técnicos fundamentales del evento, tales como su profundidad, localización exacta y magnitud preliminar.