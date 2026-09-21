Donald Trump pide el fin de la guerra en Ucrania tras ataques rusos

Donald Trump ha pedido públicamente el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania después de que una serie de ataques de Kiev contra las propiedades energéticas de Moscú provocara otro aumento en los precios del combustible diésel.

"Lamentablemente, Rusia ha perdido el control de su industria del gasóleo debido a la guerra con Ucrania", publicó en Truth Social.

"Un gran número de sus refinerías de diésel han sido dinamitadas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio", continuó el presidente. "Esta ridícula e interminable guerra con Ucrania debe terminar".

"El mundo entero sufre, ya que 25 mil personas, en su mayoría soldados, mueren cada mes. ¡Qué vergüenza!"

Trump insta a Ucrania a cesar ataques con drones para estabilizar el mercado energético

Está previsto que Trump se reúna el martes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente estadounidense ha instado reiteradamente a Ucrania a que cese los ataques con drones de largo alcance contra las instalaciones petroleras rusas para permitir la estabilización del mercado energético.