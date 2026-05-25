Tokio: ataque químico en Ginza deja más de 20 personas afectadas

Al menos 20 personas resultaron heridas este lunes en un centro comercial del exclusivo distrito de Ginza, luego de que un hombre rociara una sustancia desconocida dentro del edificio, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades japonesas.

De acuerdo con la policía de Tokio y servicios de bomberos, el incidente ocurrió en la planta baja del complejo comercial, cerca de una zona de cajeros automáticos, donde varias personas comenzaron a presentar irritación en la garganta y malestar físico.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte de un "olor extraño" dentro del inmueble, equipos de emergencia acordonaron la zona y desplegaron unidades especializadas en materiales peligrosos. Bomberos y equipos especializados acudieron al lugar.

Testigos reportaron la presencia de bomberos y personal sanitario utilizando trajes protectores mientras evacuaban a personas afectadas y realizaban revisiones médicas en el sitio. Las calles cercanas al edificio fueron cerradas temporalmente, mientras ambulancias y camiones de emergencia permanecían en el área.

Detalles confirmados

Según medios locales, la mayoría de los lesionados presentó síntomas leves. Una mujer de 70 años relató a la cadena pública japonesa que comenzó a sentir ardor y entumecimiento en la garganta tras acercarse al área de cajeros automáticos. "Cuando entré en la zona sentí la garganta áspera, casi entumecida", explicó.

Las autoridades no han confirmado hasta ahora qué tipo de sustancia fue utilizada. La policía investiga el incidente.

Cronología del caso

La policía metropolitana informó que ya investiga el caso para determinar el origen del químico y las circunstancias del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles motivos detrás del incidente.

Japón recuerda antecedentes de ataques químicos. Aunque Japón mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y estrictas leyes sobre armas, el país ha registrado algunos ataques de alto impacto en las últimas décadas. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1995, cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron gas sarín en el metro de Tokio, causando la muerte de 14 personas y dejando miles de heridos. Más recientemente, en 2024, catorce personas resultaron heridas en un ataque dentro de una fábrica del centro de Japón donde también fue rociado un líquido no identificado. Las autoridades japonesas mantienen ahora vigilancia reforzada mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido en Ginza.