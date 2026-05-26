Hal Puthoff afirma que el gobierno de EE.UU. tiene cuerpos alienígenas

Las declaraciones sobre supuestas recuperaciones de vida extraterrestre volvieron a generar debate en Estados Unidos luego de que Hal Puthoff, investigador vinculado a programas relacionados con fenómenos aéreos no identificados, asegurara que personas involucradas en operaciones gubernamentales le hablaron de "al menos cuatro tipos" de vida no humana recuperada tras presuntos incidentes con naves derribadas.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas públicas que confirmen la existencia de cuerpos extraterrestres ni tecnología alienígena bajo custodia oficial.

La información fue retomada por Fox News Digital a partir de declaraciones hechas por Puthoff durante su participación en el podcast The Diary of a CEO, conducido por Steve Bartlett.

¿Qué dijo Hal Puthoff?

Durante la entrevista, Puthoff aseguró que personas relacionadas con supuestos programas de recuperación le mencionaron la existencia de diferentes tipos de vida extraterrestre. "Las personas que han participado en procesos de recuperación han dicho que existen al menos cuatro tipos distintos", afirmó el investigador.

No obstante, el propio Puthoff reconoció que no ha tenido acceso directo a esa supuesta evidencia y que sus declaraciones se basan en testimonios de terceros. "Si bien no he tenido acceso directo a esa información, creo en las personas con las que he hablado", agregó.

Esa precisión es importante porque coloca sus afirmaciones en el terreno del testimonio indirecto y no de evidencia verificable públicamente.

¿Cuáles serían las supuestas especies mencionadas?

Puthoff no detalló cuáles serían esos presuntos tipos de vida extraterrestre. Sin embargo, versiones retomadas en medios y foros especializados atribuyen previamente a Eric Davis —antiguo colaborador suyo en investigaciones aeroespaciales— una clasificación que incluye: Nórdicos, descritos como similares a los humanos; Grises, representados como seres pequeños y de grandes ojos; Reptiles, asociados con apariencia similar a lagartos; Insectoides, comparados con mantis religiosas.

Estas categorías forman parte de relatos populares dentro de la cultura ovni y del movimiento de divulgación sobre UAP, pero no cuentan con validación científica ni confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos.

¿Qué sí está confirmado oficialmente?

Lo que sí ha sido confirmado es la reciente liberación de nuevos archivos desclasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés.

De acuerdo con reportes de Reuters, el segundo lote de documentos fue publicado el 22 de mayo de 2026 e incluye referencias históricas a avistamientos de "orbes verdes", discos y bolas de fuego cerca de instalaciones militares en Nuevo México entre 1948 y 1950.

Uno de los expedientes contiene más de 100 páginas de reportes sobre 209 avistamientos registrados en la zona de Sandia, Nuevo México. Sin embargo, especialistas citados en esas investigaciones subrayaron que los documentos no contienen pruebas concluyentes sobre tecnología extraterrestre ni sobre vida alienígena.

¿Qué relación tiene esto con la política de transparencia de Trump?

La publicación de archivos ocurre en medio de una política de apertura documental impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. Según Reuters, el primer paquete de documentos fue liberado el 8 de mayo de 2026 y el segundo el 22 de mayo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que muchos de esos materiales habían permanecido ocultos durante décadas y alimentaron especulaciones públicas.

A pesar de la desclasificación, los documentos difundidos hasta ahora no confirman la existencia de seres extraterrestres ni programas secretos de recuperación biológica.

El antecedente de David Grusch

El debate actual también revive las declaraciones de David Grusch, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien en 2023 declaró ante el Congreso que el gobierno poseía "material biológico no humano" recuperado de objetos no identificados. Su testimonio tuvo gran impacto mediático, aunque nunca derivó en la presentación pública de restos verificables ni evidencia científica abierta. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente esas afirmaciones.

¿Por qué el tema genera tanta atención?

La combinación de documentos desclasificados, testimonios de exfuncionarios y la posibilidad de vida extraterrestre mantiene el interés público y mediático sobre el fenómeno ovni. Además, el uso oficial del término UAP ha cambiado parte de la conversación. Mientras "ovni" suele asociarse directamente con extraterrestres, el concepto de "fenómenos anómalos no identificados" únicamente indica que ciertos eventos aéreos no han podido explicarse completamente.

Especialistas insisten en una diferencia clave: Un UAP no implica automáticamente origen extraterrestre; un archivo desclasificado no representa evidencia concluyente; un testimonio no equivale a confirmación oficial; las afirmaciones sobre especies alienígenas siguen sin verificarse públicamente.

¿Qué debe tomarse con cautela?

Las declaraciones de Puthoff forman parte de una discusión que ha ganado fuerza en Estados Unidos, pero hasta ahora permanecen sin pruebas públicas verificables. Lo confirmado oficialmente es la publicación de documentos sobre avistamientos e investigaciones históricas relacionadas con fenómenos no identificados. Sin embargo, no existe evidencia pública concluyente que demuestre que Estados Unidos tenga bajo custodia cuerpos de supuestas especies extraterrestres.