Florida pierde batalla legal sobre licencias de conducir a indocumentados

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda presentada por el estado de Florida contra California y Washington, en la que se cuestionaban las políticas que permiten a inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir para vehículos comerciales.

El máximo tribunal estadounidense desestimó la apelación sin emitir comentarios adicionales, con lo que quedó cerrada la ofensiva legal impulsada por Florida. No obstante, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito señalaron en una opinión separada que ellos sí habrían aceptado revisar el caso.

¿Por qué demandó Florida?

La demanda surgió tras un accidente ocurrido en Florida el año pasado, en el que murieron tres personas. El caso involucró a Harjinder Singh, conductor de un camión comercial que presuntamente no contaba con estatus migratorio legal en Estados Unidos y que habría obtenido licencias de conducir en California y Washington.

Autoridades de Florida argumentaron que las políticas de esos estados contravenían leyes federales relacionadas con licencias comerciales y representaban un riesgo para la seguridad pública en las carreteras.

Según el gobierno estatal, permitir que personas sin estatus legal accedan a este tipo de permisos podría generar conflictos regulatorios entre las leyes estatales y las normas federales de transporte.

California y Washington defienden sus políticas

Funcionarios de Washington rechazaron los señalamientos de Florida y calificaron la demanda como un intento político.

Ambos estados sostuvieron que sus programas de licencias cumplen con sus respectivas legislaciones locales y forman parte de medidas orientadas a mejorar la seguridad vial, al permitir que más conductores estén registrados, capacitados y asegurados.

California y Washington forman parte de los estados que han implementado políticas para otorgar ciertos tipos de licencias de conducir a personas indocumentadas, aunque las reglas varían según cada jurisdicción.

La Corte Suprema no explicó su decisión

La Corte Suprema simplemente negó revisar el caso, una decisión común cuando el tribunal considera que no existen elementos suficientes para atraer un litigio.

La negativa deja vigente el fallo previo que desestimó la demanda presentada por Florida.

A pesar de ello, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron públicamente que, en su opinión, el caso sí merecía ser analizado por el máximo tribunal debido a las implicaciones legales entre estados y la aplicación de regulaciones federales.

Debate migratorio y político continúa en EU

El caso volvió a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en Estados Unidos, especialmente en torno a los derechos de los inmigrantes indocumentados y las facultades de los estados para establecer políticas relacionadas con licencias de conducir.

Mientras sectores conservadores consideran que estas medidas debilitan el control migratorio y representan riesgos de seguridad, grupos defensores de inmigrantes sostienen que permitir el acceso a licencias ayuda a reducir accidentes, facilita la identificación oficial y mejora la supervisión de conductores.

La discusión ocurre además en un contexto de creciente polarización política sobre inmigración y seguridad fronteriza en Estados Unidos.