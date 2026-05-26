Más de 6 mil niños migrantes detenidos bajo Trump en Estados Unidos

Gobierno de Trump encarceló a más de 6 mil niños migrantes; crecen críticas por detenciones familiares en EU

Organizaciones civiles y organismos internacionales alertaron sobre el aumento en la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en Estados Unidos durante los primeros meses del nuevo gobierno del presidente Donald Trump. De acuerdo con reportes oficiales retomados por medios internacionales y defensores de derechos humanos, más de 6 mil menores han sido puestos bajo custodia migratoria desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca.

El incremento ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y de nuevas medidas impulsadas por la administración republicana para ampliar la capacidad de los centros de detención familiar.

La información, difundida por el diario La Jornada, señala que muchas de las detenciones ocurrieron tras operativos fronterizos más estrictos en la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos menores fueron arrestados junto con sus familias, mientras que otros llegaron sin compañía de un adulto.

Organizaciones civiles alertan sobre el aumento de detenciones de niños migrantes.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron preocupación por las condiciones en las que permanecen los menores migrantes. Señalaron que la detención prolongada puede generar afectaciones emocionales, estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental.

Además, denunciaron que algunos centros presentan problemas de hacinamiento, atención médica insuficiente y largos periodos de permanencia para las familias bajo custodia federal.

Activistas recordaron que durante el primer mandato de Trump ya existían fuertes críticas por las políticas migratorias implementadas en la frontera sur, particularmente por la separación de familias migrantes.

Las condiciones en los centros de detención generan preocupación entre defensores de derechos humanos.

El endurecimiento de las políticas migratorias forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para reducir el ingreso irregular de personas al país. Entre las principales medidas implementadas destacan:

- Expansión de centros de detención familiar

- Incremento de operativos fronterizos

- Procesos acelerados de deportación

- Restricciones para solicitudes de asilo

- Mayor vigilancia en cruces fronterizos

La administración de Trump sostiene que estas acciones buscan fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas. Sin embargo, organizaciones civiles consideran que las medidas afectan principalmente a familias vulnerables y menores de edad.

El endurecimiento de políticas migratorias afecta a familias vulnerables en la frontera.

Los menores bajo custodia migratoria suelen permanecer temporalmente en instalaciones administradas por agencias federales mientras se define su situación legal. Dependiendo de cada caso, pueden:

- Ser entregados a familiares en Estados Unidos

- Permanecer en albergues temporales

- Iniciar procesos de asilo

- Enfrentar procedimientos de deportación junto con sus familias

Defensores de derechos humanos han solicitado mayor transparencia sobre las condiciones dentro de los centros de detención y supervisión independiente permanente.

La migración sigue siendo tema central en Estados Unidos

La política migratoria volvió a convertirse en uno de los temas prioritarios del gobierno estadounidense durante 2026. El aumento de cruces fronterizos, las solicitudes de asilo y la presión sobre ciudades fronterizas mantienen abierto el debate político en el país.

Mientras sectores conservadores respaldan medidas más estrictas en la frontera, organismos internacionales y grupos de derechos humanos continúan cuestionando el uso de centros de detención para familias y menores migrantes.

El tema también mantiene atención en México debido al impacto regional de las políticas migratorias de Estados Unidos y al flujo constante de personas migrantes que atraviesan territorio mexicano rumbo a la frontera norte.