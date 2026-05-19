Gerardo Mérida Sánchez enfrenta cargos en Nueva York: Sarah Krissoff será su defensa

Exfiscal federal asumirá defensa de Gerardo Mérida Sánchez en proceso federal en EU

La Corte del Distrito Sur de Nueva York designó a la exfiscal federal Sarah Krissoff como defensora legal del general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien enfrenta cargos federales en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.

De acuerdo con registros judiciales, el exfuncionario decidió no contratar representación privada, por lo que el tribunal asignó a una abogada con experiencia en casos complejos relacionados con lavado de dinero, delitos financieros y estructuras criminales.

Caso de alta complejidad en Nueva York

La designación de Krissoff coloca el proceso entre los expedientes de mayor perfil dentro del sistema federal estadounidense, debido al volumen de pruebas y a la gravedad de las acusaciones que buscan vincular a Mérida Sánchez con operaciones del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff es egresada de la Universidad de Columbia y trabajó durante más de diez años como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York. A lo largo de su trayectoria participó en investigaciones relacionadas con crimen organizado, fraude financiero, lavado de dinero y delitos cibernéticos. Además, recibió reconocimientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su desempeño en distintos procesos federales. Desde 2021 forma parte de una firma privada especializada en litigios de alto perfil.

La estrategia de defensa

La exfiscal será responsable de coordinar la estrategia legal del exfuncionario mexicano, incluyendo la revisión de pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense y la preparación de la defensa ante un eventual juicio federal. Entre los escenarios contemplados se encuentra la impugnación de evidencia que presuntamente relaciona a Mérida Sánchez con actividades ilícitas, así como una posible negociación con las autoridades para alcanzar un acuerdo que evite el juicio.

Próxima audiencia

La primera audiencia de revisión del caso fue programada para el próximo 1 de junio en la corte federal de Nueva York, donde se definirán los primeros pasos formales del proceso judicial.