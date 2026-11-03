Identifican a las nueve víctimas del accidente aéreo en Florida

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a las nueve personas que perdieron la vida en el desplome de una aeronave privada ocurrido en el condado de Palm Beach, Florida. El percance involucró a un jet Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas, el cual cayó en una zona residencial cercana a la comunidad de Cresthaven sin que se reportaran supervivientes entre sus ocupantes.

A bordo de la aeronave viajaba una familia originaria de Texas, compuesta por el empresario tecnológico Adam Robinson, de 44 años, fundador de la firma de marketing digital Retention.com, y su esposa Helen Sharp, creadora de una agencia de relaciones públicas. Junto a ellos fallecieron sus dos hijos pequeños, además de una empleada encargada de la atención a los menores y dos amistades cercanas a la pareja que realizaban el viaje de descanso.

La tripulación encargada del vuelo estaba integrada por el piloto al mando Jeff Gregory, de 55 años, profesional con amplia trayectoria dentro del sector aéreo, y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años. La joven aviadora había obtenido su licencia de piloto privado a los 17 años durante sus estudios de secundaria en Florida y figuraba en los registros de comunicación emitidos a los controladores de tráfico aéreo antes del siniestro.

Acciones de la autoridad

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente. Las autoridades indagan reportes sobre severas condiciones meteorológicas registradas en la región al momento del siniestro, la eventual presencia de turbulencias o formación de hielo en la zona de vuelo, así como posibles fallas mecánicas o desprendimientos de componentes de la estructura antes de que la nave perdiera altura de manera repentina.