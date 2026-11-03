Elecciones legislativas en Estados Unidos: ¿Qué se decide?

Estados Unidos celebra sus elecciones legislativas y estatales de medio mandato (midterms). Durante esta jornada electoral, los votantes acuden a las urnas a lo largo de todo el país para definir el mapa de poder que condicionará los últimos dos años de la administración de Donald Trump.

Las elecciones legislativas de medio mandato

En estos comicios no se vota por la Presidencia de la República. El proceso se centra en renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 curules del Senado (33 correspondientes a la rotación ordinaria de la Clase II y dos elecciones especiales en Florida y Ohio tras la designación de Marco Rubio como secretario de Estado y JD Vance como vicepresidente). A nivel estatal, 36 entidades eligen gobernador, entre ellas California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona y Michigan, además de renovar congresos locales y someter a consulta diversas iniciativas ciudadanas.

Un examen político para el Partido Republicano

La contienda representa un examen político directo para el Partido Republicano, que acude a la cita defendiendo una ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso federal. Históricamente, las elecciones intermedias suelen castigar al partido en el poder, por lo que el resultado determinará si la Casa Blanca mantendrá la fluidez para concretar su agenda legislativa o si enfrentará un contrapeso encabezado por la oposición demócrata, con facultad de bloquear nombramientos clave, definir presupuestos y ejercer mayor fiscalización federal.