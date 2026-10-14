William Chapman: familia pide dejar de compartir video tras ataque de tigre

# Trump causa indignación tras publicar video de un hombre atacado por un tigre y luego difundirse una grabación en la que él doma al animal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia luego de compartir en su red social Truth Social un video del ataque mortal de un tigre contra William Chapman, un joven británico de 23 años que perdió la vida tras ingresar al recinto del animal en un parque de vida silvestre en Inglaterra.

El incidente ocurrió durante el fin de semana en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster. De acuerdo con los reportes, Chapman ingresó al espacio donde se encontraba un tigre siberiano llamado Altai, que posteriormente lo atacó.

¿Cómo ocurrió el ataque del tigre a William Chapman?

El martes 13 de octubre, Trump difundió imágenes del ataque en Truth Social, acompañadas del mensaje: "¡Nunca te metas con la naturaleza!". La grabación muestra al felino atacando al joven, aunque no incluye el momento de su muerte.

Horas después, el mandatario compartió otro video, esta vez manipulado mediante inteligencia artificial, en el que aparece persiguiendo al tigre, forcejeando con él y, finalmente, abrazándolo como si hubiera logrado domesticarlo.

La publicación provocó críticas por el contraste entre la tragedia real y el contenido humorístico de la grabación manipulada.

Acciones de la autoridad tras el ataque en Yorkshire Wildlife Park

Los familiares de William Chapman expresaron su dolor por la difusión de los videos y solicitaron al público que dejara de compartirlos, al considerar que su circulación incrementa el sufrimiento que atraviesan tras la pérdida de su ser querido.

La familia también informó que el joven padecía una enfermedad mental grave y pidió que se investigaran las circunstancias que lo llevaron a ingresar al recinto del tigre.

Por su parte, las autoridades británicas iniciaron una investigación sobre las condiciones de seguridad relacionadas con el incidente. El parque informó que el tigre Altai no será sacrificado.

Reacciones de la familia de William Chapman ante la difusión del video

La publicación de Trump reavivó el debate sobre los límites de las redes sociales, el uso de inteligencia artificial y la responsabilidad de las figuras públicas al difundir imágenes relacionadas con tragedias humanas.