Protesta por los archivos de Epstein sacude mitin de Trump en Ohio

Un mitin encabezado por Donald Trump en Ohio se vio interrumpido el pasado 13 de octubre por una protesta relacionada con el caso Jeffrey Epstein. Una persona presente en las gradas portaba una camiseta con la consigna "Liberen los archivos de Epstein", lo que provocó una reacción de burla por parte del mandatario y agresiones de algunos de sus simpatizantes.

El incidente ocurrió durante una serie de actos políticos que Trump realiza en el contexto de las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para el próximo 3 de noviembre.

De acuerdo con la información, después de que el presidente hizo referencia a la manifestación, algunos asistentes comenzaron a confrontar físicamente a la persona que expresaba su inconformidad. Trump también se burló de la protesta y afirmó que, presuntamente, estaba financiada por personas de izquierda.

¿Cómo ocurrió la protesta en el mitin de Trump?

Posteriormente, integrantes del equipo de seguridad retiraron al manifestante del lugar. Sin embargo, la intervención generó cuestionamientos en redes sociales debido a que se señaló la falta de acciones contra quienes presuntamente lo agredieron.

Detalles sobre la exigencia de publicar los documentos de Epstein

La protesta vuelve a poner sobre la mesa las demandas relacionadas con la divulgación de los archivos del caso Jeffrey Epstein. A finales de 2025, luego de la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió miles de documentos vinculados con el caso.

No obstante, la publicación de estos materiales no derivó en repercusiones jurídicas hasta 2026. Además, continúa pendiente la divulgación de la totalidad de los archivos.

A esta situación se suman los señalamientos de las víctimas, quienes denunciaron haber sido revictimizadas por las autoridades al quedar expuestos públicamente sus datos personales sin las medidas de protección necesarias.

Impacto de la protesta en la comunidad

En este contexto, el mensaje que apareció en la camiseta del manifestante durante el mitin de Trump en Ohio refleja una de las exigencias que persisten en torno al caso: que se hagan públicos los documentos que aún no han sido divulgados. El episodio ocurrió a pocas semanas de una jornada electoral clave para la política estadounidense.