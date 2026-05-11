Detectan nuevos contagios de hantavirus en pasajeros evacuados del crucero MV Hondius

Las autoridades sanitarias confirmaron nuevos casos de hantavirus en pasajeros que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, embarcación relacionada con un brote que ha provocado preocupación internacional tras registrarse varias muertes y decenas de evacuaciones.

Un ciudadano estadounidense y una mujer francesa dieron positivo a la infección después de regresar a sus respectivos países. El Departamento de Salud de Estados Unidos informó además que otro pasajero estadounidense presentó síntomas leves, aunque ambos fueron trasladados en unidades especiales de biocontención como medida preventiva.

En Francia, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, señaló que la paciente permanece en cuarentena y que su estado de salud se ha deteriorado. Además, las autoridades francesas mantienen seguimiento sobre 22 personas consideradas contactos cercanos.

Acciones de la autoridad

El brote ha generado una operación internacional de repatriación para más de 90 pasajeros del crucero, actualmente atracado en Tenerife, España. Hasta el momento, tres personas murieron tras haber viajado en la embarcación: una pareja neerlandesa y una mujer alemana. Dos de esos casos fueron confirmados como hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud señaló que algunos pasajeros podrían haberse contagiado en Sudamérica con la variante andina del virus, una cepa poco común que puede transmitirse entre personas.

Entre los síntomas asociados al hantavirus se encuentran fiebre, dolor muscular, fatiga extrema, vómito, diarrea y problemas respiratorios. Pese a ello, las autoridades sanitarias han reiterado que el riesgo de contagio masivo continúa siendo bajo.

Detalles confirmados

En Estados Unidos, 17 pasajeros fueron enviados a un centro médico en Nebraska para evaluaciones clínicas, mientras otros siete viajeros ya habían regresado previamente y permanecen bajo monitoreo en distintos estados.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre posibles riesgos después de que Estados Unidos optara por no seguir completamente las recomendaciones de aislamiento emitidas por el organismo internacional, que sugirió una cuarentena de 42 días para quienes abandonaron el crucero.

Por su parte, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, aseguró que la transmisión entre humanos sigue siendo rara y pidió evitar comparaciones con la pandemia de covid-19.

Mientras continúan las evacuaciones internacionales, pasajeros de Reino Unido, Países Bajos, España y otros países permanecen bajo observación médica o en cuarentena preventiva. Algunos de los tripulantes continuarán a bordo del MV Hondius durante su traslado hacia Países Bajos.

El crucero partió el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y permanece atracado en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife.