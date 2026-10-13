Bryan Cranston despide a RJ Mitte con un emotivo mensaje tras su muerte

La noticia sobre la muerte de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter "Flynn" White Jr. en la serie Breaking Bad, provocó numerosas muestras de tristeza entre sus compañeros de reparto. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Bryan Cranston, quien dio vida a su padre en la producción y recordó los años que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

El actor estadounidense falleció este lunes, a los 34 años, en Brownsville, Texas. Según información de Reuters, su publicista confirmó que se quitó la vida. Mitte, quien tenía parálisis cerebral, aprovechó su experiencia personal para construir una interpretación natural del hijo de Walter White en la aclamada serie televisiva.

Bryan Cranston recuerda su relación con el actor

A través de una publicación en Instagram, Cranston compartió recuerdos de los primeros años de Mitte en la industria y destacó cómo evolucionó durante las grabaciones de Breaking Bad.

El intérprete señaló que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, después de ser seleccionado para participar en la serie. Aunque al principio contaba con poca experiencia, aseguró que con el tiempo se convirtió en un actor destacado, impulsado por su entusiasmo y dedicación.

Cranston también reconoció el compromiso de su compañero con la defensa de los artistas con discapacidad. Recordó que enfrentaba las exigencias de las jornadas de rodaje con determinación y sin permitir que su condición definiera sus capacidades.

La noticia lo dejó profundamente afectado, especialmente porque ambos habían intercambiado mensajes semanas antes para intentar organizar una comida. El actor expresó que, aunque no podía saber si ese encuentro habría cambiado algo, tenía claro el cariño que sentía por Mitte y lo mucho que disfrutó de su compañía durante el rodaje y después del final de la serie.

Su despedida concluyó con unas palabras que reflejaron el vínculo que los unía: "Te echaré de menos, hijo".

Aaron Paul y Dean Norris también lamentan su partida

Otros integrantes del elenco manifestaron su dolor por la pérdida. Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman, compartió un mensaje en el que expresó su cariño por Mitte y envió palabras de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

El actor recordó que todas las personas merecen sentirse queridas y acompañadas, e invitó a quienes leyeran su publicación a no olvidar que no están solos.

Por su parte, Dean Norris, conocido por interpretar a Hank Schrader, recordó que, aunque Mitte no era su hijo dentro de la historia, durante su infancia en el set procuró cuidarlo. También lo describió como un joven encantador al que extrañarán.

Sean Reilly, representante del actor, declaró a la BBC que Mitte aportó autenticidad a su personaje y contribuyó a impulsar la conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad.

Una carrera marcada por la representación y la inclusión

Además de su trabajo como actor, Mitte participó en iniciativas orientadas a mejorar la representación de las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children´s, y creó la Fundación Mitte para respaldar proyectos filantrópicos y comunitarios.

Su representante destacó que utilizó su visibilidad pública para cuestionar estereotipos y promover una mayor inclusión en la industria del entretenimiento.

Originario de Luisiana, Mitte se trasladó a Los Ángeles en 2005 para apoyar la carrera artística de su hermana menor. Poco después consiguió el papel que lo llevaría a la fama internacional.

En Breaking Bad, transmitida por AMC durante cinco temporadas, entre 2008 y 2013, dio vida a un adolescente cuya condición de salud no era el centro de la historia. Su interpretación contribuyó a mostrar al personaje desde una perspectiva cotidiana y alejada de los estereotipos.

Tras alcanzar reconocimiento, el actor buscó oportunidades para interpretar personajes más diversos y complejos, al tiempo que defendía una representación más amplia de las discapacidades visibles e invisibles.

En una entrevista con la BBC en 2021, habló sobre los avances en esta materia y señaló que, aunque la conciencia sobre la inclusión había aumentado, los cambios profundos todavía avanzaban lentamente.

Entre sus otros trabajos figuran Hannah Montana, Switched at Birth y Westhampton. Su proyecto más reciente mencionado en la información disponible fue Talking to Strangers, estrenado a principios de este año.

La despedida de sus compañeros refleja no solo el impacto de su trabajo en la televisión, sino también la huella que dejó en quienes compartieron con él una parte importante de su trayectoria.

Si tú o alguien cercano está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, busca ayuda profesional o acude a los servicios de emergencia de tu localidad. Escuchar sin juzgar y acompañar a alguien puede ser un primer paso importante para que reciba apoyo.