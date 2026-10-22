Trump descalifica a reporteras de CNN y ABC News en Washington

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra reporteras de las cadenas televisivas CNN y ABC News, dirigiéndoles descalificativos verbales a su salida de la Casa Blanca antes de trasladarse a un evento público en el estado de Carolina del Sur.

El incidente ocurrió cuando las comunicadoras cuestionaron al mandatario estadounidense sobre la liberación del profesor norteamericano Stephen James Hubbard, quien permanecía detenido en territorio ruso, indagando si dicha liberación estaba vinculada con un reciente alivio en las sanciones económicas impuestas por Washington a Moscú.

Durante el intercambio, el mandatario confrontó directamente a la periodista Kaitlan Collins, integrante del equipo de la cadena CNN, al cuestionar su nivel intelectual y señalar la empresa de medios para la cual labora. Posteriormente, ante una pregunta similar planteada por una representante del canal ABC News, el gobernante arremetió de nueva cuenta calificándola negativamente e increpando a la cadena televisiva.

Las descalificaciones verbales ocurrieron a pesar de que horas antes el propio mandatario confirmó en su plataforma social Truth Social la existencia de una relación entre la retención de las sanciones y el proceso de liberación. En su mensaje digital, argumentó que la aplicación de los castigos económicos habría frenado por completo las negociaciones diplomáticas.

¿Cómo ocurrió el intercambio con la prensa?

La confrontación con la prensa representa un episodio más en la tensión permanente que mantiene la administración estadounidense con diversos profesionales de los medios de comunicación. En días previos, el mandatario sostuvo otros altercados verbales con periodistas dentro del Despacho Oval e impulsó acciones legales para limitar el acceso de ciertos medios de noticias a la sede presidencial.