Papa León XIV no necesitará más tratamiento contra el cáncer tras la cirugía pulmonar

El papa León XIV no requerirá tratamientos oncológicos adicionales después de la operación en la que le extirparon un tumor canceroso del pulmón derecho, informaron sus médicos este miércoles, tras conocer los resultados de los análisis realizados al tejido extraído durante la intervención.

Según un comunicado difundido por el Vaticano, las pruebas confirmaron la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que ya se había establecido previamente. Los estudios también determinaron que la enfermedad se encontraba localizada, por lo que una evaluación oncológica posterior concluyó que no era necesario recurrir a tratamientos complementarios.

El pontífice, de 71 años, fue sometido a la cirugía el 13 de octubre en la que se le retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho. El procedimiento tuvo una duración de 90 minutos y, cuatro días después, recibió el alta médica del hospital Gemelli, en Roma.

Al abandonar el centro hospitalario, León XIV se detuvo para saludar a las personas que se congregaron para expresarle sus buenos deseos y desearle una pronta recuperación.

León XIV retoma sus actividades públicas

La actualización sobre su estado de salud se dio a conocer horas después de que el Papa encabezara nuevamente su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en lo que representó su regreso a esta actividad tras salir del hospital.

Antes de ser intervenido, el líder de la Iglesia católica había explicado durante su oración dominical que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones en una etapa temprana, motivo por el que debía someterse a una operación.

Durante su hospitalización, el pontífice también mantuvo algunas de sus actividades religiosas. Imágenes difundidas tres días después de la cirugía lo mostraron celebrando misa en el hospital, vestido con sotana y casulla verde, detrás de un altar improvisado.

El Papa también mantiene contactos diplomáticos

Mientras avanzaba su recuperación, León XIV continuó involucrado en asuntos internacionales. El Vaticano informó que el mismo viernes en que se difundieron las imágenes de la misa hospitalaria, el pontífice sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Durante la llamada, el Papa pidió un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshki, ocupada por Rusia y sometida a un bloqueo, con el propósito de facilitar la entrega de ayuda humanitaria. También hizo un llamado al diálogo y a la paz.

El lunes, el líder católico mantuvo una conversación telefónica similar con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Por otra parte, personas cercanas al pontífice habían señalado que tenía especial interés en evitar que su recuperación retrasara el viaje a América Latina que tenía previsto realizar a principios de noviembre.

Con los resultados médicos que descartan la necesidad de tratamientos adicionales, León XIV continúa su recuperación mientras retoma sus compromisos religiosos y mantiene el contacto con dirigentes internacionales.