Trump insiste en rebautizar Nuevo México como "Nueva América" y promete beneficios económicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó su propuesta de cambiar el nombre del estado de Nuevo México por "Nueva América", al considerar que esta modificación podría generar beneficios económicos y fortalecer el orgullo de sus habitantes.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario defendió la iniciativa y sostuvo que adoptar la nueva denominación elevaría el reconocimiento y el prestigio de la entidad. Asimismo, afirmó que el cambio tendría efectos positivos en el mercado inmobiliario y en los ingresos.

Trump señaló que el nuevo nombre también contribuiría a reforzar el sentimiento de identidad nacional entre los residentes, quienes, según su mensaje, tendrían mayores motivos para sentirse orgullosos de la bandera estadounidense.

¿Qué declaró Trump sobre el sistema electoral?

Además de plantear el cambio de nombre, el presidente aprovechó su publicación para cuestionar los procesos electorales de Nuevo México. En su mensaje, sugirió que la modificación podría contribuir a que las elecciones fueran honestas, al tiempo que reiteró sus señalamientos sobre presuntos fraudes en el estado.

Las declaraciones se producen cuando faltan dos semanas para las elecciones intermedias en Estados Unidos, un contexto que añade un componente político a sus comentarios.

No es la primera ocasión en que Trump expresa desconfianza hacia el sistema electoral de Nuevo México. El mandatario ha criticado anteriormente sus métodos de votación electrónica y ha recurrido a ellos para señalar posibles irregularidades.

Impacto de la propuesta en la comunidad

Con esta nueva declaración, Trump vuelve a poner sobre la mesa la idea de sustituir el nombre de Nuevo México por "Nueva América", una propuesta que acompaña con promesas de beneficios económicos y críticas al sistema electoral de la entidad.