CIUDAD DE MÉXICO.- El Fútbol Club Barcelona se ha consolidado como la institución deportiva con el mayor número de futbolistas profesionales clasificados a la ronda de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Los reportes estadísticos oficiales del certamen internacional confirman que la escuadra catalana lidera de forma absoluta el listado de aportación corporativa a las selecciones nacionales sobrevivientes, registrando un total de 10 jugadores en activo que buscarán el pase a la gran final del torneo de la FIFA.

El Barcelona y su hegemonía en el fútbol mundial

Detrás del conjunto blaugrana, la competitividad de los clubes europeos se mantiene estrecha en las vitrinas del balompié norteamericano. El Atlético de Madrid se posiciona en el segundo peldaño de la clasificación institucional al aportar 9 futbolistas, distribuidos estratégicamente entre el representativo de España y el cuadro de Argentina bajo las órdenes tácticas de Lionel Scaloni. Por su parte, el Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra se adjudica la tercera posición global con un total de 8 elementos en competencia directa.

Semifinales de la Copa del Mundo 2026

La distribución de los futbolistas de élite encendió el interés de los aficionados de cara a los compromisos definitivos de la justa veraniega. La primera llave de las semifinales medirá las fuerzas del seleccionado de España frente a su contraparte de Francia en la cancha del Estadio de Dallas el próximo martes 14 de julio, mientras que el segundo boleto de finalistas se disputará en un choque clásico entre las escuadras de Argentina e Inglaterra el miércoles 15 de julio sobre el césped del Estadio de Atlanta.

Los directivos y comités organizadores destacaron que este volumen de seleccionados refrenda la hegemonía y la vigencia competitiva de las principales ligas del continente europeo en el desarrollo del fútbol global. Con los reflectores puestos sobre figuras de la talla de Lamine Yamal como pilares de la ofensiva ibérica, los clubes aguardan el desenlace de la competencia el domingo 19 de julio en la gran sede de Nueva York/Nueva Jersey, donde se definirá qué plantel e institución coronarán su esfuerzo con la gloria mundial.