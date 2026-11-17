Carlos Frenk, físico formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió la distinción británica de Knight Bachelor en el castillo de Windsor. El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, formalizó el nombramiento en una ceremonia que, según Gaceta UNAM, se realizó el 12 de noviembre. El reconocimiento permite al investigador usar el tratamiento de sir antes de su nombre.

La distinción se anunció en junio, cuando el nombre de Frenk apareció en la lista de honores por el cumpleaños del rey Carlos III. Al conocer el nombramiento, el científico recordó que de adolescente quedó fascinado al observar un cielo lleno de estrellas. Esa experiencia, contó a la Universidad de Durham, le despertó el interés por entender el origen del universo.

¿Quién es Carlos Frenk y qué estudia?

Frenk nació en Ciudad de México y estudió física en la UNAM antes de realizar un doctorado en la Universidad de Cambridge. Se incorporó a la Universidad de Durham en 1986 y en 2001 se convirtió en el primer director de su Instituto de Cosmología Computacional, cargo que ocupó hasta 2020. También contribuyó a la creación del Centro Ogden de Física Fundamental.

Parte de su trabajo consiste en reconstruir la historia del universo con supercomputadoras. Frenk y sus colaboradores crean modelos a partir de las leyes conocidas de la física y comparan los resultados con observaciones astronómicas. Así pueden estudiar cómo la gravedad fue reuniendo materia hasta dar lugar a galaxias, cúmulos y filamentos, separados por regiones con muy pocas galaxias.

Frenk fue uno de los científicos que desarrollaron la teoría de la materia oscura fría para explicar cómo se formaron esas estructuras. El modelo propone que una forma de materia que no emite luz influyó, mediante su gravedad, en la distribución de las galaxias. Las técnicas de simulación desarrolladas por el equipo se usan hoy para investigar cómo evolucionó el universo desde poco después del Big Bang.

¿Qué otros reconocimientos ha recibido Carlos Frenk?

En 2017, durante el reinado de Isabel II, Frenk fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la cosmología y a la divulgación científica. Su labor de acercar la ciencia al público incluyó participaciones en radio y televisión, además de su trabajo como profesor e investigador en Durham.

La Real Sociedad Astronómica le otorgó su Medalla de Oro en 2014 y la Royal Society le concedió la Medalla Rumford en 2021. Frenk también es miembro de la Royal Society y miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Al ser nombrado caballero, agradeció a su familia, colegas, estudiantes y a la Universidad de Durham por el apoyo recibido a lo largo de su carrera.