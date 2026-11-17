El papa León XIV dijo que espera viajar a México, aunque dejó sin definir cuándo podría realizarse la visita. La posibilidad surgió durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevaba de Lima a Roma, al término de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. "Espero que sí", respondió al ser consultado sobre un viaje a México el próximo año.

La Virgen de Guadalupe también salió a relucir en la conversación. El pontífice recordó que ha acudido varias veces a visitarla y, entre risas, alentó a los fieles mexicanos a mantener la esperanza de verlo en el país. "Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré", dijo.

Por ahora, Corea del Sur es el único destino internacional que León XIV mencionó como previsto para 2027. Allí participará en la Jornada Mundial de la Juventud. Los periodistas también le preguntaron si viajaría a Estados Unidos, donde nació. El papa respondió que no tiene contemplada una visita a ese país para el próximo año.

Lo que dejó la gira por Sudamérica

Durante el vuelo, León XIV agradeció el recibimiento que tuvo en Uruguay, Argentina y Perú. Dijo que las experiencias de la gira le dejaron una impresión duradera y recordó con humor un episodio de su paso por Lima, donde un rosario lanzado por una persona del público le golpeó el rostro. Al recordar el gesto, bromeó con que el cariño recibido se lo llevaba en el corazón y, en ese caso, quizá también en el ojo.

León XIV pide diálogo entre los políticos de Estados Unidos

En otro momento de la rueda de prensa, el pontífice habló de cómo su origen estadounidense se refleja en su forma de comunicarse. Dijo que suele expresarse de manera directa y puso como ejemplo la franqueza con la que ha hablado en público de su salud. También recordó que, antes de su elección como papa, un periódico lo había descrito como el menos estadounidense de los estadounidenses.

Al ser consultado sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, León XIV evitó comentar la contienda y expresó su confianza en la democracia y la participación ciudadana. Dijo que le gustaría ver a los representantes políticos más dispuestos a conversar, alcanzar acuerdos y reducir los enfrentamientos. También planteó la reconciliación como una forma de atender las divisiones.

El papa reconoció que llegar a ese entendimiento puede parecer difícil, pero consideró que es posible mediante el diálogo. Explicó que su llamado parte de la doctrina social de la Iglesia católica, cuyas enseñanzas presentó como una vía para mejorar la convivencia y acercar a sectores con diferencias.