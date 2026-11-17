El papa León XIV vivió un momento inesperado durante las últimas actividades de su visita apostólica a Perú, luego de recibir un golpe en el rostro mientras recorría las instalaciones de la Base Aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco, a bordo del tradicional papamóvil.

El incidente ocurrió cuando el vehículo avanzaba hacia el lugar donde se encontraba preparado el altar para celebrar la eucaristía de clausura. En medio de las muestras de entusiasmo de los asistentes, uno de los rosarios que los presentes acostumbran arrojar hacia el automóvil para recibir la bendición terminó impactando directamente en el rostro del líder de la Iglesia católica.

El momento quedó registrado en imágenes transmitidas por las cámaras de televisión que cubrían el acontecimiento. En ellas se observa cómo el pontífice lleva brevemente una mano hacia uno de sus ojos después de recibir el golpe.

A pesar del percance, el recorrido continuó sin contratiempos y el papa pudo participar en la ceremonia religiosa programada para cerrar su estancia en territorio peruano.

Una misa multitudinaria reunió a 1.5 millones de fieles

Más allá del incidente, la celebración religiosa estuvo marcada por una importante convocatoria de creyentes, pues alrededor de 1.5 millones de personas se congregaron en la Base Aérea de Las Palmas para acompañar al pontífice.

Durante su homilía, León XIV expresó el cariño y agradecimiento que siente por Perú, país con el que mantiene una relación personal de larga trayectoria. En su mensaje, destacó el significado de los días que pasó junto a la comunidad peruana y manifestó su gratitud por las muestras de afecto recibidas.

Al despedirse de los asistentes, el papa pronunció unas palabras en las que reconoció el valor de esta experiencia y la cercanía que mantiene con la población: agradeció los momentos compartidos y expresó su reconocimiento al pueblo peruano.

Un regreso especial para Robert Prevost

La visita tuvo también un significado particular para el pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, debido a los profundos vínculos que mantiene con Perú, nación de la que también obtuvo la nacionalidad.

Su historia con el país sudamericano comenzó en 1982, cuando inició su labor misionera. Desde entonces, desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en distintas etapas, construyendo una relación cercana con las comunidades locales.

Uno de los capítulos más importantes de su paso por Perú fue su responsabilidad como obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó durante ocho años. En 2023, el papa Francisco lo llamó para incorporarse a las labores del Vaticano, poniendo fin a esa etapa de servicio pastoral en territorio peruano.

León XIV concluye su recorrido por Latinoamérica

La ceremonia en Lima representó el cierre de una gira apostólica que también incluyó visitas a Uruguay y Argentina.

El viaje adquirió especial relevancia debido a que se realizó apenas tres semanas después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica en Roma por un cáncer de pulmón.

Con la multitudinaria celebración en Perú, León XIV concluyó un recorrido caracterizado por las muestras de cercanía de los fieles y por el reencuentro con una nación que forma parte importante de su historia personal y religiosa.