Miles de personas marcharon el martes 17 de noviembre en Francia para exigir aumentos salariales, mejores condiciones laborales y más recursos para los servicios públicos. La protesta acompañó una huelga convocada por los sindicatos de la función pública y se produjo mientras el gobierno del presidente Emmanuel Macron busca reducir el déficit presupuestario.

El Ministerio del Interior registró 146,000 manifestantes en el país y la policía de París contabilizó 28,000 en la capital. La Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que más de 500,000 personas se movilizaron a nivel nacional, incluidas 175,000 en París. Según el recuento oficial, la asistencia quedó por debajo de la jornada del 5 de noviembre, cuando marcharon 575,000 personas en Francia.

¿Por qué protestaron los trabajadores en Francia?

Los sindicatos mantuvieron el paro tras reunirse el viernes con el primer ministro, Sébastien Lecornu, sin obtener un compromiso de aumento general para los empleados públicos. Cerca de seis millones de trabajadores estaban convocados a la huelga. Los gremios reclaman una mejora inmediata de al menos 5 % para recuperar poder adquisitivo.

El gobierno anunció un aumento de 1.6 % al salario mínimo a partir de diciembre, con lo que llegará a unos 1,500 euros netos al mes. Los sindicatos consideran insuficiente la medida y mantienen su exigencia de una revisión general de los sueldos de la función pública, además de mayores recursos para sostener los servicios.

La huelga afectó trenes y puertos

Menos de 3 % de los empleados de la administración central se sumó al paro, frente a casi 10 % en la jornada anterior, según el gobierno. En el sector educativo, la participación quedó por debajo de 4 %. Hubo interrupciones en algunas líneas de trenes de cercanías de París, rutas ferroviarias regionales e instalaciones portuarias.

En París, el contingente recorrió el trayecto entre la plaza de la Nación y la plaza de Italia. A los empleados públicos se unieron trabajadores de otros sectores y estudiantes que se movilizan desde septiembre. Las organizaciones estudiantiles piden mejoras en los planteles y en las condiciones de aprendizaje, así como medidas para atender la falta de docentes.

Demandas salariales y contexto económico

Las demandas salariales coinciden con la discusión del presupuesto de 2027. El Ejecutivo busca reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública, mientras la Comisión Europea volvió a pedir a Francia que corrija sus desequilibrios fiscales. Lecornu enfrenta la presión de los sindicatos en vísperas de un año electoral, cuando Francia elegirá al sucesor de Macron.