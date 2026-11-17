Estados Unidos anunció nuevas disposiciones para limitar la distribución internacional de semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial, ante la preocupación de que estos componentes puedan terminar en manos de empresas chinas mediante operaciones realizadas en otros países.

La decisión fue comunicada el 16 de noviembre de 2026 por la Oficina de Industria y Seguridad, perteneciente al Departamento de Comercio estadounidense. Las restricciones abarcan a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil, donde las compañías que pretendan exportar, reexportar o transferir determinados chips avanzados deberán tramitar una licencia ante las autoridades de ese país.

La regulación contempla una excepción para los semiconductores destinados a compañías cuya sede principal o empresa matriz se encuentre en Estados Unidos, siempre que cumplan con ciertos requisitos de información.

Con estas disposiciones, Washington busca reforzar la supervisión del comercio tecnológico y evitar que sus componentes lleguen a China mediante intermediarios, terceros países o centros de datos que ofrecen servicios de procesamiento a distancia.

Investigaciones por posible desvío de semiconductores

Las nuevas medidas también se producen en medio de investigaciones relacionadas con Megaspeed International, una empresa originaria de Singapur señalada por posibles irregularidades en el manejo de semiconductores sujetos a controles de exportación.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar a la compañía en 2024, después de detectar operaciones sospechosas que podrían estar relacionadas con el desvío de chips avanzados.

Como parte de las indagatorias, en mayo de 2025 solicitaron información a Nvidia sobre posibles transacciones comerciales, tanto directas como indirectas, con Megaspeed. Posteriormente, en junio de ese mismo año, la empresa fue incorporada a la lista de clientes a los que Nvidia no podía vender sus productos.

El caso volvió a generar atención debido a las versiones sobre una presunta relación entre Jensen Huang y Alice Huang, fundadora de Megaspeed, así como a los posibles vínculos de esta última con actividades de espionaje.

Nvidia y el comercio de chips, bajo la lupa

La situación ha colocado nuevamente a Nvidia en el centro de la conversación sobre la seguridad tecnológica y los controles comerciales relacionados con China.

Los semiconductores avanzados son componentes fundamentales para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de información y realizar operaciones computacionales complejas.

Por ello, el Gobierno estadounidense busca mantener un mayor control sobre su distribución internacional, especialmente ante el riesgo de que las restricciones comerciales puedan ser evadidas mediante empresas intermediarias o infraestructura tecnológica instalada fuera de China.

Con las nuevas disposiciones, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil tendrán que ajustarse a los requisitos establecidos por Washington para determinadas operaciones relacionadas con estos componentes.

Así, las investigaciones sobre Megaspeed y las nuevas restricciones comerciales vuelven a poner de manifiesto la importancia estratégica de los chips de inteligencia artificial en la relación tecnológica y económica entre Estados Unidos y China.