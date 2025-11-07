Elon Musk recibe compensación récord de un billón de dólares en acciones de Tesla

WASHINGTON (6 de noviembre de 2025) — La junta de accionistas de Tesla aprobó el miércoles el pago de una cifra histórica a su consejero delegado, Elon Musk, de un billón de dólares en acciones, una medida que le permitiría asegurar el control de Tesla al aumentar significativamente su participación en la compañía. La multimillonaria compensación de Musk fue aprobada por más de un 75% del accionariado, pese a la oposición de varios inversores institucionales, y se produce después de que el empresario advirtiera que podría abandonar Tesla si no se le concedía la cifra.

Compensación récord y dominio accionario

La propuesta de compensación está ligada al cumplimiento de 12 objetivos de rendimiento previamente establecidos. Si Musk logra alcanzar todas las metas, las opciones sobre acciones entregadas, valoradas en un billón de dólares, le permitirían elevar su porcentaje de propiedad en la compañía del 15% actual a más del 25%. Este nivel de participación es visto por el empresario como crucial para la realización de sus ambiciosos planes.

El consejo de administración de Tesla defendió vehementemente la medida, argumentando que el monto es necesario para retener al CEO. La presidenta del consejo, Robyn Denholm, había advertido a los accionistas que la salida de Musk representaría una pérdida irreparable para el futuro del fabricante de automóviles eléctricos.

¿Qué planes tiene Musk para el robot humanoide Optimus?

El "Ejército Robótico" como justificación

Minutos después de que se anunciara la aprobación, Elon Musk apareció en la sede de la compañía en Austin, Estados Unidos, entre ovaciones, acompañado por el robot humanoide Optimus que bailaba al ritmo de la música.

Musk justificó la necesidad de obtener un mayor control de Tesla para poder financiar y desarrollar su visión de un "enorme ejército robótico" basado en el humanoide Optimus. "No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", explicó el empresario, vinculando directamente su propiedad con la dirección estratégica futura de la tecnológica.

Musk, tras agradecer al consejo, declaró que Tesla no solo iniciará "un nuevo capítulo sino un nuevo libro" con el Robot Optimus, al que calificó como el "mayor producto de la historia", superando incluso a los teléfonos móviles.

El CEO de Tesla detalló los planes de producción del humanoide, anunciando el establecimiento de una línea de montaje con capacidad para fabricar un millón de unidades de Optimus al año en la planta de Fremont, California, y otra en Austin con una capacidad de 10 millones de unidades. Aunque el Robot Optimus aún se encuentra en fase de desarrollo, Musk proyecta que miles de millones de estas unidades podrían en el futuro tener la capacidad de erradicar la pobreza mundial.

Finalmente, el empresario defendió la posición de la compañía en el sector, afirmando que Tesla ya es el "mayor fabricante de robots del mundo" debido a que "cada vehículo es un robot", y que Optimus representa el paso lógico como un robot con extremidades en lugar de ruedas.