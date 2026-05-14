Condenan a cadena perpetua a autora de libro infantil acusada de asesinar a su esposo con fentanilo

Kouri Richins fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Estados Unidos, luego de ser hallada culpable de asesinar a su esposo con una bebida mezclada con fentanilo.

La resolución fue emitida por el juez Richard Mrazi, quien aseguró que la acusada representaba un riesgo demasiado alto para recuperar su libertad. La sentencia coincidió con la fecha en que Eric Richins habría cumplido 44 años.

En marzo, un jurado concluyó que la mujer, de 36 años y residente de Utah, provocó la muerte de su esposo en 2022 al suministrarle una bebida adulterada con la droga sintética.

Detalles del juicio y la sentencia

Durante el juicio, los fiscales señalaron que Richins enfrentaba fuertes problemas económicos, mantenía deudas millonarias y había contratado seguros de vida a nombre de su esposo. También afirmaron que sostenía una relación extramarital y que esperaba obtener acceso al patrimonio de la víctima, valuado en más de cuatro millones de dólares.

Además del homicidio, la mujer fue declarada culpable de fraude relacionado con el cobro de beneficios de seguros tras la muerte de su pareja, ocurrida en su vivienda ubicada cerca de Park City.

Intento previo de asesinato

Las autoridades también la responsabilizaron de un intento previo de asesinato, al determinar que anteriormente había intentado envenenar a su esposo a través de un sándwich.

Antes de conocer su sentencia, Richins habló durante aproximadamente media hora y dirigió un mensaje a sus tres hijos, quienes, según expresó, no querían tener contacto con ella.

La acusada fue arrestada en marzo de 2023, poco después de publicar el libro infantil Are You With Me?, obra enfocada en el proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido.

En entrevistas promocionales realizadas antes de su detención, Richins aseguró que el libro buscaba brindar apoyo emocional a familias que atravesaban situaciones similares y dedicó la publicación a su esposo, a quien describió como "un padre maravilloso."